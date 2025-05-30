Запретят ли ношение никабов в Казахстане официально, ответила глава Минкультуры

Министр культуры и информации Аида Балаева ответила на вопрос о том, будут ли в Казахстане на законодательном уровне запрещать ношение никабов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили Балаеву, на каком этапе сейчас находится изучение вопроса возможного запрета на ношение никабов в Казахстане.

"Я хочу сказать, что отдельного закона нет. Есть норма, которая рассматривается по линии МВД. Есть норма, которая предусматривает запрет никаба. Эта норма сейчас уже находится в мажилисе. В мажилисе своя процедура, насколько я знаю, в первом чтении скоро будет обсуждение или уже обсудили. Это идет по линии МВД и касается вопросов безопасности", - ответила Балаева.

Отметим, еще в 2023 году глава Минпросвещения Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана. Министр сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет - все в рамках закона и утвержденных требований", - заявил тогда он.

Позже Аида Балаева сообщила о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. Кроме того, Аида Балаева напомнила, что был соответствующий депутатский запрос.

А в июле прошлого года верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы заявил, что "никаб - это одежда, закрывающая лицо, а шариат не предписывает ношение такой одежды".

Как сообщается на официальном сайте ДУМК РК, никаб - один из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющий собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.