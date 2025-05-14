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Плачевное состояние памятника Кошкарбаеву в Акмолинской области прокомментировали в акимате

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Памятник Рахымжану Кошкарбаеву
Памятник Рахымжану Кошкарбаеву. Фото: instagram.com/asshot.inc

Журналист Асхат Ниязов в своем профиле в Instagram поделился фотографией памятника герою Рахымжану Кошкарбаеву в плохом состоянии - в акимате Акмолинской области прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

На фото, которое сделал Ниязов, видно памятник, на котором облупилась краска, а также стерлись буквы на табличке с именем народного героя.

"Памятник Кошкарбаеву в селе имени Кошкарбаева. Всего в 20 км от столицы", - написал журналист.

Памятник народному герою Рахымжану Кошкарбаеву
Памятник Рахымжану Кошкарбаеву. Фото: instagram.com/asshot.inc

В пресс-службе акимата Акмолинкой области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию с памятником.

"По информации Отдела образования Целиноградского района управления образования Акмолинской области, памятник народному герою Рахымжану Кошкарбаеву установлен во дворе общеобразовательной школы села им. Р. Кошкарбаева. В мае 2024 года памятник был полностью отреставрирован за счет спонсорских средств и установлен в честь 100-летия со дня рождения Р. Кошкарбаева", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в текущем году, в связи с погодными условиями и перепадами температуры, произошло осыпание краски на поверхности памятника.

"На сегодняшний день памятник демонтирован до проведения восстановительных работ и будет установлен вновь после завершения ремонта", - подчеркнули в акимате региона.

По информации сайта ЕЭК, Рахимжан Кошкарбаев родился в местности Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области в 1924 году.

30 апреля 1945 года Рахимжан Кошкарбаев ворвался в Рейхстаг и водрузил знамя Победы. За свой подвиг был награжден орденом Красного Знамени в 1945 г. и орденом Отечественной войны 2-й степени в 1985 г.

7 мая 1999 года Р. Кошкарбаев был посмертно удостоен высокого звания Халық Қаһарманы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244885-plachevnoe-sostoyanie-pamyatnika-koshkarbaevu-v-akmolinskoy-oblasti-prokommentirovali-v-akimate/