Как прошел Red Bull Jukebox 2025: концерт, где зритель - режиссер

1 мая, в День единства народа Казахстана, в Алматы Арене собрались 7 000 зрителей - те, кто ценит творчество Sadraddin и был готов стать частью первого в стране интерактивного музыкального шоу.

Red Bull Jukebox - это не просто концерт, а эксперимент, в котором публика решает, каким будет выступление: от жанра и темпа до сценического образа и состава артистов на сцене.

Главным голосом вечера стал Sadraddin. Но на этот раз он не просто выступал, а следовал за выбором зала. У каждого зрителя был светящийся браслет, который менял цвет - синий или красный - в зависимости от выбора. Несколько секунд на раздумья - и вся арена превращалась в живой индикатор голосования. Камера с ИИ моментально считывала сигнал, система подсчитывала голоса, и результаты появлялись на экране. Браслет становился пультом управления шоу - простым, но точным механизмом, с помощью которого зрители управляли тем, что происходило на сцене.

Red Bull Jukebox 2025. Фото: Тимур Эпов

Публика выбирала жанры (рок или электронная танцевальная музыка), настроение (RnB или funk), формат исполнения (гитара или танец), темп (Bossa Nova или латинский ритм).

Каждое решение - результат мгновенного голосования в зале. Часть опций определялась заранее - онлайн, через сайт Red Bull. Так, на вопрос, с кем выступит артист, большинство выбрало скрипкашылар ансамблі (56%), тогда как за хор проголосовали 44%. При выборе между кавером и новым треком - 84% отдали голос за новое, и лишь 16% хотели услышать кавер.

Red Bull Jukebox 2025. Фото: Тимур Эпов

Особым моментом вечера стало появление на сцене Еркебулана - участника челленджа #redbulljukeboxchallenge.

Он учится на программиста, но с детства окружен музыкой: его отец - домбрист, мать - пианистка. В музыкальную школу его направили играть на кларнете - инструменте, который у него ассоциировался с персонажем Сквидвардом из "Спанч Боба". После окончания школы он на время оставил музыку, но спустя несколько лет вернулся к кларнету.

Мечта сделать кавер на любимую песню долго откладывалась, пока не появился пост о Red Bull Jukebox. И в этот вечер она сбылась: Sadraddin начал петь "Айға қарап", и в определенный момент к нему присоединился Еркебулан. Это был момент, в котором все сошлось - юность, сцена, музыка и энергия зала.

"Бүгін мен үшін бұл - сахнада ғана емес, ішкі жағымнан да бір эксперимент болды. Көп нәрсені бақылауды ұнатамын, бірақ бұл жолы көрерменге сендім. Сол сенім сезілді", - поделился артист ближе к финалу концерта.

Red Bull Jukebox 2025. Фото: Тимур Эпов

Позже Sadraddin исполнил трек "Esine al" вместе с музыкантами группы МузАРТ - артистами, чье творчество он уважает с детства. Это был его личный выбор - категория “әртіс таңдауы” не голосовалась залом.

А кульминацией вечера стало финальное голосование. Сначала зрители выбрали песню из пяти - через онлайн-голосование на сайте Red Bull. В шорт-лист вошли три трека: "TAXI", "Uige" и "Jauap bar ma?". Финальную песню весь зал пел хором, глядя на экран, где, как в караоке, шел текст.

Red Bull Jukebox 2025. Фото: Тимур Эпов

Red Bull Jukebox 2025 стал первым подобным шоу в Казахстане и показал, что зритель - это не просто человек в кресле, а соавтор. Когда ты выбираешь - ты включаешься. А когда артист доверяет сцену залу - рождается новое. Ранее Red Bull Jukebox проходил в Токио, Нэшвилле и Будапеште. Теперь к этой карте присоединилась и Алматы.