Как прошел Red Bull Jukebox 2025: концерт, где зритель - режиссер
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1 мая, в День единства народа Казахстана, в Алматы Арене собрались 7 000 зрителей - те, кто ценит творчество Sadraddin и был готов стать частью первого в стране интерактивного музыкального шоу.
Red Bull Jukebox - это не просто концерт, а эксперимент, в котором публика решает, каким будет выступление: от жанра и темпа до сценического образа и состава артистов на сцене.
Главным голосом вечера стал Sadraddin. Но на этот раз он не просто выступал, а следовал за выбором зала. У каждого зрителя был светящийся браслет, который менял цвет - синий или красный - в зависимости от выбора. Несколько секунд на раздумья - и вся арена превращалась в живой индикатор голосования. Камера с ИИ моментально считывала сигнал, система подсчитывала голоса, и результаты появлялись на экране. Браслет становился пультом управления шоу - простым, но точным механизмом, с помощью которого зрители управляли тем, что происходило на сцене.
Публика выбирала жанры (рок или электронная танцевальная музыка), настроение (RnB или funk), формат исполнения (гитара или танец), темп (Bossa Nova или латинский ритм).
Каждое решение - результат мгновенного голосования в зале. Часть опций определялась заранее - онлайн, через сайт Red Bull. Так, на вопрос, с кем выступит артист, большинство выбрало скрипкашылар ансамблі (56%), тогда как за хор проголосовали 44%. При выборе между кавером и новым треком - 84% отдали голос за новое, и лишь 16% хотели услышать кавер.
Особым моментом вечера стало появление на сцене Еркебулана - участника челленджа #redbulljukeboxchallenge.
Он учится на программиста, но с детства окружен музыкой: его отец - домбрист, мать - пианистка. В музыкальную школу его направили играть на кларнете - инструменте, который у него ассоциировался с персонажем Сквидвардом из "Спанч Боба". После окончания школы он на время оставил музыку, но спустя несколько лет вернулся к кларнету.
Мечта сделать кавер на любимую песню долго откладывалась, пока не появился пост о Red Bull Jukebox. И в этот вечер она сбылась: Sadraddin начал петь "Айға қарап", и в определенный момент к нему присоединился Еркебулан. Это был момент, в котором все сошлось - юность, сцена, музыка и энергия зала.
"Бүгін мен үшін бұл - сахнада ғана емес, ішкі жағымнан да бір эксперимент болды. Көп нәрсені бақылауды ұнатамын, бірақ бұл жолы көрерменге сендім. Сол сенім сезілді", - поделился артист ближе к финалу концерта.
Позже Sadraddin исполнил трек "Esine al" вместе с музыкантами группы МузАРТ - артистами, чье творчество он уважает с детства. Это был его личный выбор - категория “әртіс таңдауы” не голосовалась залом.
А кульминацией вечера стало финальное голосование. Сначала зрители выбрали песню из пяти - через онлайн-голосование на сайте Red Bull. В шорт-лист вошли три трека: "TAXI", "Uige" и "Jauap bar ma?". Финальную песню весь зал пел хором, глядя на экран, где, как в караоке, шел текст.
Red Bull Jukebox 2025 стал первым подобным шоу в Казахстане и показал, что зритель - это не просто человек в кресле, а соавтор. Когда ты выбираешь - ты включаешься. А когда артист доверяет сцену залу - рождается новое. Ранее Red Bull Jukebox проходил в Токио, Нэшвилле и Будапеште. Теперь к этой карте присоединилась и Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241393-kak-proshel-red-bull-jukebox-2025-koncert-gde-zritel-rezhisser/