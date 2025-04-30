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Заморозки, грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану 1 мая

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Гроза над городом
Грозовые облака, молнии, дождь. Иллюстративное фото: Pixabay

Штормовое предупреждение объявили в ряде регинов Казахстана из-за ухудшения погодных условий - ожидаются заморозки, грозы и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1 мая на востоке, в центре, горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. В горных районах области град. На севере, востоке, в центре области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Талдыкоргане днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, юге Алматинской области, днем в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер на севере, юге, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Также, в связи с прогнозом сильных дождей в период 30 апреля по 2 мая в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Алматы 1 мая днем ожидается гроза. Ветер: порывы скоростью 15 м/с.

В Конаеве днем также ожидается гроза и ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

1 мая ночью на севере, северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-востоке, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Актау 1 мая ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Караганде 1 мая ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 3 градуса.

На востоке, севере области Ұлытау ночью ожидаются заморозки 1 градус. В центре области - высокая пожарная опасность.

В Жезказгане 1 мая ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем - град. В горных районах области - туман. На севере, юге области - пыльная буря. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. Также по области сохранится высокая пожарная опасность.

В Таразе 1 мая днем ожидается гроза, град, сохранится высокая пожарная опасность.

Также на юге Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырау 1 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Актюбинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане ночью 1 мая ожидаются заморозки 2 градуса.

На востоке области Абай ночью и утром ожидается туман. На юго-западе, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 3 градуса. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Семее ночью 1 мая на поверхности почвы ожидается заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. На юго-востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 4 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Вместе с тем, в период с 29 апреля по 1 мая в Восточно-Казахстанской области, в связи с прогнозируемыми дождями, продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.

Также, до 20.00 часов 1 мая по Усть-Каменогорску объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

1 мая в Западно-Казахстанской области на севере, востоке днем ожидаются гроза, град. Днем на севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер - порывы скоростью 18 м/с.

На востоке Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Днем на западе, севере области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Ночью на западе, юге, востоке области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кокшетау днем 1 мая ожидается ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

На западе, севере Костанайской области ночью и утром ожидается туман. Днем на западе, севере области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области заморозки 1 градус.

В Костанае 1 мая днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер - ночью на западе, севере, юге области порывы скоростью 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области - порывы скоростью 23 м/с. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Петропавловске 1 мая ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23 м/с.

1-2 мая по Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылорде 1-2 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

1 мая ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе, юге области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Павлодаре ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240976-zamorozki-grozy-i-grad-prognoziruyut-sinoptiki-po-kazahstanu-1-maya/