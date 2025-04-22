Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Единый развод полиции состоялся в Алматы

Опубликовано:

Единый развод
Единый развод. Фото: polisia.kz

В рамках республиканских ОПМ "Безопасная дорога" и "Подросток" в Департаменте полиции города Алматы прошел единый развод комплексных сил, задействованных в обеспечении правопорядка, передает NUR.KZ.

Мероприятие прошло под руководством начальника ДП генерал-майора полиции Арыстангани Заппарова.

Собравшимся сотрудникам были напомнены ключевые задачи, поставленные главой государства в рамках принципа "Закон и порядок", а также министром внутренних дел в рамках "Года профилактики".

Особое внимание уделено вопросам предупреждения ДТП, недопущения подростковой преступности, а также укреплению общественной безопасности в целом.

"Полиция Алматы действует в соответствии с приоритетами, обозначенными президентом. Закон и порядок - основа нашей работы. Мы обязаны оперативно и профессионально реагировать на вызовы времени.

Каждый сотрудник полиции несёт персональную ответственность за безопасность граждан. И сегодня я благодарю тех, кто добросовестно исполняет свой служебный долг", - подчеркнул в своём обращении начальник Департамента полиции генерал-майор Арыстангани Заппаров.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников патрульной полиции и других служб, которые ежедневно обеспечивают правопорядок на улицах мегаполиса.

Это те, кто несет службу круглосуточно, в любых условиях - ради спокойствия жителей Алматы.

Проведение единого развода продемонстрировало сплочённость и готовность личного состава к выполнению поставленных задач, а также стало важной частью комплексной профилактической работы органов внутренних дел.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238156-edinyy-razvod-policii-sostoyalsya-v-almaty/