Единый развод полиции состоялся в Алматы

В рамках республиканских ОПМ "Безопасная дорога" и "Подросток" в Департаменте полиции города Алматы прошел единый развод комплексных сил, задействованных в обеспечении правопорядка, передает NUR.KZ.

Мероприятие прошло под руководством начальника ДП генерал-майора полиции Арыстангани Заппарова.

Собравшимся сотрудникам были напомнены ключевые задачи, поставленные главой государства в рамках принципа "Закон и порядок", а также министром внутренних дел в рамках "Года профилактики".

Особое внимание уделено вопросам предупреждения ДТП, недопущения подростковой преступности, а также укреплению общественной безопасности в целом.

"Полиция Алматы действует в соответствии с приоритетами, обозначенными президентом. Закон и порядок - основа нашей работы. Мы обязаны оперативно и профессионально реагировать на вызовы времени.

Каждый сотрудник полиции несёт персональную ответственность за безопасность граждан. И сегодня я благодарю тех, кто добросовестно исполняет свой служебный долг", - подчеркнул в своём обращении начальник Департамента полиции генерал-майор Арыстангани Заппаров.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников патрульной полиции и других служб, которые ежедневно обеспечивают правопорядок на улицах мегаполиса.

Это те, кто несет службу круглосуточно, в любых условиях - ради спокойствия жителей Алматы.

Проведение единого развода продемонстрировало сплочённость и готовность личного состава к выполнению поставленных задач, а также стало важной частью комплексной профилактической работы органов внутренних дел.