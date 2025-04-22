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Проверку проводят в полиции Алматы после сообщения об вывозе бездомных в Қонаев

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Қазақ тілінде оқу
Бомж
Мужчина. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали появившуюся в Сети информацию о том, что бездомных якобы вывезли в город Қонаев, передает NUR.KZ.

Информацию о вывозе бездомных ранее публиковал Telegram-канал "Письма президенту".

"Сотрудники ДП города Алматы неожиданно вывезли десятки лиц без определенного места жительства, включая инвалидов-колясочников, в город Қонаев и оставили их на улице", - говорится в описании к посту.

Между тем в алматинской полиции прокомментировали информацию, сообщив, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

"Вместе с тем сообщаем, что профилактические мероприятия, в том числе направленные на выявление лиц без определенного места жительства, осуществляются на постоянной основе, при взаимодействии с социальными и медицинскими службами. Все действия сотрудников полиции осуществляются в рамках действующего законодательства", - рассказали в департаменте полиции города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238102-proverku-provodyat-v-policii-almaty-posle-soobshcheniya-ob-vyvoze-bezdomnyh-v-onaev/