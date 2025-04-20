Заморозки и грозы прогнозируют синоптики в понедельник в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 21 апреля, из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 апреля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

В Таразе ночью ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области днем ожидается гроза. Ветер на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кокшетау ночью 21 апреля ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

На востоке, в центре Алматинской области ожидается ветер: порывы скоростью 15-20 м/с. Ночью на востоке, в предгорных районах области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В горных районах области Жетісу ночью и утром ожидается туман. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Талдыкоргане 21 апреля ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке Костанайской области днем ожидается гроза.

В Костанае 21 апреля днем ожидается гроза.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области гроза, град. Ночью на севере области, днем на западе, севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 21 апреля днем ожидается гроза. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области днем ожидается гроза. Ветер на севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Павлодаре 21 апреля днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Днем на западе Атырауской области также ожидается ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с.

21 апреля в Северо-Казахстанской области ночью ожидается дождь, днем на юго-западе области гроза. Ветер на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области днем ожидается пыльная буря. Ветер на западе, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами скоростью 23 м/с.

В Актау 21 апреля днем ожидается пыльная буря. Ветер - скорость порывов 15-20 м/с.

В Астане днем гроза. Ветер: временами порывы скоростью 15-20 м/с.

21 апреля днем на юге Кызылординской области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.