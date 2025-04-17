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Нацбанк приостановил продажи золотых слитков для банков и обменных пунктов

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Золотые слитки
Слитки золота. Иллюстративное фото: Srinophan69/Getty Images

Продажи золотых мерных слитков для банков и обменных пунктов приостановили в Казахстане - в Национальном банке страны объяснили, с чем это связано, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБК.

Как уточнили в Нацбанке, в данный момент НБК временно не исполняет заявки банков второго уровня и небанковских обменных пунктов на приобретение мерных слитков аффинированного золота, в связи с особенностями производственно-логистического цикла.

Как пояснили в регуляторе, изготовление мерных слитков - многоэтапный процесс, включающий производство и доставку, что требует определенного времени до их реализации БВУ и обменным пунктам.

Заявки от БВУ и обменных пунктов будут рассматриваться в установленном порядке по мере поступления мерных слитков в филиалы Национального Банка.

"Дополнительно отмечаем, что БВУ и обменные пункты имеют возможность выкупа мерных слитков у населения при условии целостности защитной упаковки с последующей перепродажей. В порядке информации сообщаем, что в качестве альтернативного инвестиционного инструмента в драгоценные металлы, Национальный Банк также реализует инвестиционные монеты из золота и серебра без дополнительной комиссии через кассы территориальных филиалов", - добавили в НБК.

Поступление мерных слитков ожидается в конце II квартала 2025 года.

На официальном сайте НБК говорится, что мерные слитки аффинированного золота - это высоколиквидный финансовый инструмент, позволяющий держателю хранить их для сбережения или совершать операции по покупке и продаже с целью получения дохода. Мерные слитки аффинированного золота являются стопроцентным казахстанским продуктом, начиная от сырья и до конечного изготовления. Национальный Банк и Казахстанский монетный двор гарантируют высокое качество слитков золота с пробой "четыре девятки".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236749-nacbank-priostanovil-prodazhi-zolotyh-slitkov-dlya-bankov-i-obmennyh-punktov/