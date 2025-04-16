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Заморозки, град и туман: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

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Иней на траве
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 16 апреля - ожидаются заморозки, грозы, град и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 апреля ночью на севере, в центре области Жетісу ожидаются заморозки 1-3 градуса, на востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Талдыкоргане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В области Абай ожидается ветер - на западе, севере, в центре области порывы скоростью 15-20 м/с.

В Семее 17 апреля днем ветрено: порывы скоростью 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с, днем - 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с. Также ночью на северо-западе области заморозки 3 градуса.

В Кокшетау 17 апреля временами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер на севере, западе, востоке области - скорость порывов 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Костанае 17 апреля ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, востоке, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

17 апреля в Восточно-Казахстанской области на юге, востоке области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области - заморозки 3 градуса.

Также, в период 17-20 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозируемыми осадками виде дождя и мокрого снега на большей части области продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.

В Астане утром и днем 17 апреля ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер утром и днем: порывы скоростью 15-20 м/с, временами - 24 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер скоростью 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Петропавловске 17 апреля ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке, юге области - туман. На севере, востоке области днем ветрено: порывы скоростью 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Караганде 17 апреля днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау - туман. Днем на севере области ветер, порывы скоростью 15 м/с.

В Павлодарской области днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с.

В Павлодаре 17 апреля ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На западе области ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

17 апреля в конце дня на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер на севере, западе, в центре и горных районах области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.

В Шымкенте 17 апреля в конце дня ожидается гроза. Днем ветрено, скорость порывов 15-20 м/с.

В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер - на востоке, в центре, в горных районах области порывы скоростью 15-20 м/с. Ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Қонаеве 17 апреля ожидается ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

17 апреля днем в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На юге, в горных районах области - туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Таразе днем ожидаются гроза, град. Ветер утром и днем - порывы скоростью 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236434-zamorozki-grad-i-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-sinoptiki-po-kazahstanu/