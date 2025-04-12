"Уехали назад": переселенные с юга на север казахстанцы покидают выданные государством дома

Программа по переселению жителей из южных регионов страны в северные провалилась в селе Советском Северо-Казахстанской области, так как большинство семей разъехались, сообщает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, несколько лет назад в село Советское приехали семьи из южных регионов страны по программе добровольного переселения. Для них построили 10 домов. Но сейчас люди живут только в трех, остальные пустуют. .

"Я выучилась на соцработника и устроилась на работу. Мой муж тоже вначале работал здесь. Ну, что-то у него не получилось, поехал в Булаево работать. А сын, зарплата, говорит, маленькая, и он поехал в Новоникольское, пригласили его, жена его дояркой там работает, а он сварщиком", - рассказала жительница села Советское Альфия Зенгирова.

Переехавшие семьи надеялись здесь начать новую жизнь, но не всем подошел климат и предоставляемые вакансии. Некоторые жаловались на состояние жилья. Сейчас из-за того, что дома оказались бесхозными в них появляются трещины, проседает фундамент, говорят местные жители

"Программа по переселению с юга именно в Советском не работает, потому что те люди, которые сюда заселялись, видим, что осталось всего две или три семьи со всех домов. Остальные покинули, уехали назад на юг. За миллионные средства построили и фактически эти дома никому не нужны", - отметил житель села Советское Максим Никитов.

В сельском акимате утверждают - жилье предоставили, работу тоже. Однако условия оказались не подходящими для большинства семей. Среди проблем - сезонное трудоустройство и невысокий заработок. По словам акима сельского округа, несмотря на оказанную поддержку, часть переселенцев просто не смогла адаптироваться

"Все они были мной трудоустроены в местное ТОО, у кого были профессии. Женщины, конечно, там были без профессий, кто-то с маленькими детьми. Что касаемо трудоустройства, были все трудоустроенные. Некоторые отработали по две недели, некоторые по месяцу. Начали уходить в частный якобы бизнес, таксовать", - сообщил аким сельского округа Алтын дан Валерий Форш.

В сентябре прошлого года в Генпрокуратуре сообщили о проведенном анализе расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы Казахстана.

В результате выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

Также хищения на более чем полмиллиарда тенге выявили в мае 2024 года в Павлодарской области при реализации программы переселения граждан из южных регионов Казахстана в северные малонаселенные пункты.

В августе того же года сообщалось о такой же ситуации в Карагандинской области - выделенные переселенцам деньги использовали не по назначению.

Летом 2023 года в селе Сарытомар Северо-Казахстанской области разобрали дома, построенные для переселенцев с юга. В районном акимате тогда заявили, что программа "Енбек" завершена, поэтому и необходимости в домах нет.