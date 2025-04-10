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Центр развития и творчества и новый ФОК появятся в Турксибском районе Алматы

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ФОК
ФОК. Фото: акимат Алматы

В Турксибском районе Алматы появятся новые социальные объекты. Среди них ФОК, центр развития и творчества и школы, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече с населением Турксибского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что в сентябре этого года стартует строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Завершение строительно-монтажных работ планируется в четвертом квартале 2026 года.

К слову, в феврале этого года в микрорайоне Жас Канат состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с пропускной способностью 600 посещений в день. А в прошлом году ФОК открылся в микрорайоне Зердели Алатауского района - он рассчитан на 400 посещений в день. Также ведется разработка ПСД на строительство ФОКов в микрорайонах Шугыла, Саялы и спортивного центра для лиц с особыми потребностями.

Физкультурно-оздоровительные комплексы представляют собой сооружения для занятий спортом, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. ФОК включает в себя спортивные, тренажерные боксерские и хореографические залы, залы для настольных игр и другое. Согласно нормативам, центры оснащены гардеробными, душевыми помещениями, а также санитарными узлами, адаптированными для маломобильных горожан.

Для снижения дефицита ученических мест в ноябре 2024 года завершены работы по капитальному ремонту с сейсмоусилением и строительству пристройки на 300 мест к школе-гимназии №59. Сразу после этого началась реконструкция ее филиала на улице Чернышевского, завершение которой запланировано на август этого года.

Кроме того, в феврале текущего года завершено строительство пристройки на 450 мест к школе №195, а в прошлом году проведена реконструкция филиала гимназии №83.

Ученики
Ученики. Фото: акимат Алматы

К концу этого года завершится капитальный ремонт с сейсмоусилением школы №50. Также ведется разработка ПСД по четырем проектам: строительство пристройки к школе №198 на 600 мест, реконструкция школы №142, капитальный ремонт со строительством пристройки на 450 мест к школе №78 и строительство пристройки со сносом старого здания школы №170.

В этом же году в рамках проекта "Комфортная школа" в Турксибском районе ожидается завершение строительства четырех новых школ на 6100 мест. Всего по городу запланировано строительство 21 комфортной школы на 35,7 тыс. ученических мест. Также будет построено 7 пристроек к школам на 2750 мест.

Вместе с тем в Турксибском районе продолжается работа по сокращению дефицита мест в дошкольных организациях. В августе прошлого года были завершены работы по капитальному ремонту с сейсмоусилением специализированного ясли-сада №70. До конца апреля этого года планируется определить подрядчика и завершить строительство детского сада №192 на 260 мест в микрорайоне Кайрат.

А в октябре 2025 года после выхода заключения госэкспертизы начнется строительство нового детского сада на 320 мест в микрорайоне Альмерек и реконструкция действующего ясли-сада №119 в микрорайоне Алтай-1. Работы будут завершены в третьем квартале следующего года.

В мае этого года планируется начать строительство центра развития и творчества в микрорайоне Жас Канат. Завершение строительных работ ожидается в июне 2026 года.

Помимо того, до конца 2025 года будет завершено строительство нового корпуса Алматинского колледжа телекоммуникаций и машиностроения с общежитием, резюмировал аким Алматы.

Поликлиника
Поликлиника. Фото: акимат Алматы

Еще одним важным направлением является медицина. Так, в октябре прошлого года в микрорайоне Нуршашкан была открыта новая семейная врачебная амбулатория с современным оборудованием. Она предназначена для 100 посещений в смену, и уже более 12 тыс. человек воспользовались ее услугами.

"В августе 2025 года ожидаем завершение строительства еще одной семейной врачебной амбулатории на 200 посещений в смену по улице Айбасова", - сказал глава города.

С целью сокращения времени ожидания скорой помощи открыта подстанция скорой медицинской помощи №13 на улице Наманганской, рассчитанная на 10 бригад.

В следующем месяце планируется завершить капитальный ремонт здания городской поликлиники №20.

В этом году ожидается завершение госэкспертизы по проекту строительства новой поликлиники на 500 посещений в смену на улице Наманганской, двух семейных врачебных амбулаторий на 200 посещений в микрорайонах Альмерек и РВ-90, а также реконструкция с пристройкой к ГКБ №8. В настоящее время используются здания больницы, построенные в 1961 и 1972 годах.

В рамках реконструкции горбольницы №8 предполагается создание единого медицинского кластера в виде многопрофильных стационаров для взрослых и детей, поликлиники, где жители могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234601-centr-razvitiya-i-tvorchestva-i-novyy-fok-poyavyatsya-v-turksibskom-rayone-almaty/