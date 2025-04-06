"Фридом Финанс" заявила о попытках шантажа и искажении фактов в СМИ

В АО "Фридом Финанс" выступили с заявлением в связи с публикациями в СМИ, где, по данным компании, содержится недостоверная и вводящую в заблуждение информация об их деятельности, передает NUR.KZ.

В АО "Фридом Финанс" выступили с заявлением в связи с публикациями, размещенными рядом интернет-ресурсов, содержащих недостоверную и вводящую в заблуждение информацию о деятельности компаний, входящих в холдинг Freedom Holding Corp., и его акционере - Тимуре Турлове.

"Публикации, объединенные общей негативной направленностью, касаются расследования уголовного дела, возбужденного по инициативе АО "Фридом Финанс" в отношении бывшего сотрудника компании - В. Светового. В указанных материалах допущен ряд серьезных ошибок и неточностей, имеет место непоследовательное изложение и смешение информации, связанной с двумя разными делами: делом В. Светового и делом Ж. Капаровой против бывшего сотрудника АО "Фридом Финанс" - Т. Бекова", - отмечается в сообщении компании.

В связи с этим в компании посчитали необходимым, во избежание распространения ложных и вводящих в заблуждение сведений, а также для обеспечения корректного и полного освещения соответствующих дел, опубликовать комментарий по данному поводу.

О сути дела В. Светового

По данным пресс-службы компании, Световой Виталий Валерьевич не являлся топ-менеджером, работал на должности, относящейся к среднему управленческому звену в Департаменте продаж. Сначала он курировал отдел продаж в городе Петропавловск (Северо-Казахстанская область), а затем с марта 2023 года - два из восьми отделов продаж в Алматы. На занимаемых должностях в его обязанности не входило непосредственное взаимодействие с клиентами. Световой не имел полномочий принимать стратегические решения и действовать от имени компании при взаимодействии с клиентами.

В августе 2024 года в компанию обратилась Г. Исаева с требованием вернуть деньги, переданные ее отцом Световому, который, по ее словам, обещал вернуть эти деньги с большими процентами. При этом средства передавались не через счета в компании, а лично Световому - либо наличными, либо на его личные банковские счета. Подтверждающих документов предоставлено не было.

На основании полученной жалобы компанией была инициирована внутренняя проверка, сам Световой был немедленно отстранен от работы. По результатам проверки 6 августа 2024 года Световой был уволен по дискредитирующим основаниям.

"В. Световой, в нарушение положений трудового договора, должностной инструкции, внутренних документов компаний: получал деньги от частных лиц посредством личных переводов или передач наличными в особо крупном размере под обещания о возврате с процентами. Со слов самого В. Светового он получал деньги по меньшей мере от 16 человек.

Он создавал и направлял клиентам поддельные скриншоты документов для введения в заблуждение о его якобы больших инвестиционных успехах, многократно получал и сам передавал деньги потерпевшим, в том числе наличными, потратил, со слов самого В. Светового, полученные деньги на ставки в букмекерских конторах, личные нужды и переводы третьим лицам, получал от многих пострадавших лиц (некоторые из которых не являлись клиентами компании) деньги изих личных сбережений, которые никогда не размещались на счетах в Компании", - говорится в заявлении.

При этом передачи денег оформлялись без расписок, договоров и подтверждений. Ни пострадавшие лица, ни сам В. Световой не могли восстановить или документально подтвердить историю переводов: сколько отдавалось и сколько возвращалось.

"Таким образом, доподлинно установить, какая сумма была передана или возвращена наличными, силами компании не представлялось возможным. Компания незамедлительно обратилась с заявлением в полицию, передав все собранные материалы. Было возбуждено уголовное дело. Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку следствию", - отмечается в релизе компании.

Позиция АО "Фридом Финанс"

Компания также считает себя пострадавшей от деятельности В. Светового.

Пострадавшие физические лица (некоторые из которых даже не являлись нашими клиентами) вступали в личные финансовые отношения с подозреваемым, передавая ему свои денежные средства самостоятельно вне периметра Компании.

Однако как заявили во "Фридом Финанс", отдельные интернет-ресурсы, освещая данное дело, игнорируют важные факты и искажают информацию.

"С конца 2024 года со стороны ряда лиц начались попытки оказания давления на компанию, включая: угрозы публичными кампаниями и жалобами в случае отказа заплатить запрашиваемые суммы; распространение непроверенной информации в СМИ, в том числе от лиц, не являющихся пострадавшими; разглашение информации, составляющую тайну следствия, манипуляции с фактами и эмоциональное давление.

Более того, незадолго до появления в публичном пространстве серии публикаций негативного характера в адрес АО "Фридом Финанс" от различных лиц начали поступать предложения "урегулировать ситуацию" и заплатить существенные суммы денег, якобы с целью избежать негативного освещения в СМИ.

Компания отказалась от подобного рода "предложений", расценив их как шантаж и попытку корпоративного давления. После отказа последовала согласованная и быстрая серия публикаций, в том числе включающая 12 материалов, выпущенных агентством МИА "КазТАГ" за два дня", - говорится в заявлении.

В ряде публикаций произошло намеренное смешение двух разных дел, уверены в компании.

Так, Ж. Капарова, часто упоминаемая как источник в последних публикациях, не является пострадавшей от В. Светового. Убытков на ее брокерских счетах не было.

Проблемная ситуация возникла у ее матери, которая самостоятельно передала логин и пароль бывшему менеджеру АО "Фридом Финанс" Т. Бекову, зная, что он увольняется из компании. После своего увольнения они договорились сотрудничать за отдельную плату, и мать Ж. Капаровой передала ему авторизационные данные (логины и пароли) для управления своим счетом. Эта информация была подтверждена пояснениями, представленными самой Ж. Капаровой на очной встрече с представителями компании и АРРФР.

"После этого Ж. Капаровой направлялись заявления в полицию, в том числе против Т. Бекова о возбуждении уголовного дела. Не добившись желаемого результата в правовом поле, она начала активно публиковать негативную информацию о компании в интернет-пространстве.

Далее, узнав о деле, возбужденном против В. Светового по заявлению компании, она попыталась объединиться с некоторыми из пострадавших, чтобы оказать совместное давление на компанию в публичном поле, в том числе с Г. Исаевой, вместе с которой указывается в качестве основного источника информации в большинстве последних публикаций", - отмечается в заявлении компании.

Сообщается также, что дело по В. Светового было возбуждено по инициативе компании. Бывший сотрудник, как заявили в компании, убеждал клиентов и коллег под различными предлогами переводить ему деньги на личные счета или наличными. Некоторые получали регулярные обратные переводы, что укрепляло доверие.

"Точное количество пострадавших не установлено. В компанию в разное время обратились 14 человек, в полицию в рамках расследования дела — 11.

Недавно, несмотря на наличие действующего расследования по данному делу, по заявлению отдельных потерпевших было возбуждено второе дело по тому же эпизоду в отношении В. Светового", - пояснили в компании.

В АО "Фридом Финанс" считают, что в материалах ряда интернет-изданий содержатся:

недостоверные и неподтвержденные сведения;• эмоциональные обвинения;

искаженные факты, их связь и последовательность;

цитаты лиц, не являющихся фактически пострадавшими.

"По своей сути, такая кампания представляет собой PR-атаку, организованную в ответ на отказ компании участвовать в неправомерном "внесудебном урегулировании". Компания направила в одно из изданий досудебную претензию с требованием удалить статьи, опубликовать опровержение и прекратить распространение ложной информации.

АО "Фридом Финанс" уважает профессию журналиста и принципы свободы слова, но ожидает от СМИ соблюдения норм права, этики и факт-чекинга", - заявили в компании.

Отмечается, что компания придерживается принципа нулевой толерантности к клевете и оставляет за собой право добиваться защиты своей деловой репутации в судебном порядке, включая привлечение к ответственности лиц и организаций, распространивших недостоверную информацию.