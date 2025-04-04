Опрос NUR.KZ: раздражают ли вас самокатчики на тротуарах?
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В Казахстане готовят поправки в законодательство, согласно которым самокатчикам могут запретить ездить по тротуарам. Мы решили узнать, что думают об этом казахстанцы, передает NUR.KZ.
С каждым днем этот вид транспорта становится все более популярным, но вместе с ростом их количества увеличиваются и случаи, когда самокаты создают угрозу для пешеходов. Многие жители жалуются, что водители электросамокатов часто не соблюдают правила и передвигаются по тротуарам на высокой скорости, что приводит к травмам и опасным ситуациям.
Чтобы выяснить, как казахстанцы относятся к этому вопросу, мы запустили опрос, который поможет собрать мнения горожан об использовании электросамокатов на тротуарах.
Пройдите опрос в нашем Telegram-канале и поделитесь своим мнением в комментариях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233185-opros-nur-kz-razdrazhayut-li-vas-samokatchiki-na-trotuarah/