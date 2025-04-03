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Уровень воды подходит к опасной отметке: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

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Река вышла из берегов
Река. Иллюстративное фото: I just try to tell my emotions/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено по регионам Казахстана в связи с ожидающимися осадками и повышением уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

4 апреля в Акмолинской области днем ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере, в центре области сильный дождь, на юге, востоке области гроза. Ночью на западе, севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с.

Также, по Акмолинской области отмечается повышение уровня воды: на гидрологическом посту р. Есиль с. Аршалы: за 4 часа на 12 см; на гидрологическом посту р. Жабай - г. Атбасар: за 4 часа на 13 см; на гидрологическом посту р. Аршалы - с. Буденовка: за 4 часа на 61 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды за счет добегания талого стока и боковых притоков, а также заторных явлений. Возможно превышение опасного уровня.

Примечание: при превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

4 апреля в области Ұлытау днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер: утром и днем скоростью 15-20 м/с, на юге, востоке, в центре области порывы скоростью 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Также в области Ұлытау на гидрологическом посту р. Жезды - п. Жезды уровень воды подходит к опасной отметке. Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет приточности с верховья реки и возможно превышение опасной отметки.

В Жезказгане днем 4 апреля ожидается ветер: порывы скоростью 15-20, временами скоростью 23 м/с.

В Карагандинской области утром и днем на западе, севере, востоке ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, на севере, востоке, в центре области порывы скоростью 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

4 апреля на западе, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с, днем в центре области порывы скоростью 25 м/с.

В Кызылорде также ожидается временами пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер - на севере, востоке области скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23 м/с.

В Усть-Каменогорске 4 апреля ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Также, в период 4-6 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температуры, а также прогнозируемыми осадками 5 апреля (преимущественно в виде дождя) на большей части области продолжится интенсивное снеготаяние и вскрытие рек ото льда. При этом не исключено образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

4 апреля днем на западе, севере области Абай ожидаются гроза, на западе, севере, в центре области - пыльная буря. На западе, севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23-28 м/с.

В Семее днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами порывы скоростью 23 м/с.

Также в период 4-6 апреля в области Абай, в связи с повышением температуры, а также прогнозируемыми осадками 5 апреля в виде дождя на большей части области, продолжится интенсивное снеготаяние и вскрытие реки Ертис ото льда. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

4-5 апреля в области Жетісу ожидается ветер - на севере, западе области порывы скоростью 15-20 м/с, в районе Алакольских озер - временами порывы скоростью 23-28 м/с.

В Актюбинской области также ветрено: на востоке области порывы скоростью 15-18 м/с.

4 апреля днем на севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе области - пыльная буря. Утром и днем на севере, западе, в центре и горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, временами порывы 23-28 скоростью м/с. г.

В Шымкенте 4 апреля в конце дня ожидается гроза. Утром и днем ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.

В Туркестане 4 апреля днем ожидается пыльная буря. Утром и днем ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.

В Астане ожидается ветер, временами порывы скоростью 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с.

В Павлодаре 4 апреля днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.

В Костанайской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), на юге области временами сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью на севере области туман, на востоке области ветер скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 15-20 м/с.

В Костанае 4 апреля ожидается ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

4 апреля ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром в центре области ожидается туман, на западе, севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Актау ночью ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Также в Алматинской области ожидается ветер: на западе, востоке, в горных районах области порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Қонаеве 4 апреля ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на юге, востоке ожидается временами сильный дождь. Ветер скоростью 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с.

В Петропавловске 4 апреля ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

Ночью и утром 4 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер - на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с, утром и днем порывы скоростью 23-28 м/с.

В Таразе 4 апреля утром и днем ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233019-uroven-vody-podhodit-k-opasnoy-otmetke-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-sinoptiki-po-kazahstanu/