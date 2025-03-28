Пассажиры двух авиакомпаний не могли вылететь из Алматы (видео)

Два рейса не смогли вылететь из аэропорта Алматы этой ночью. Самолет авиакомпании Air Astana кружил в воздухе, а SCAT не смог взлететь, передает NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Kris.p.media, пассажиры Air Astana должны были вылететь во Вьетнам рейсом КС193, однако самолет кружил над городом и вернулся в аэропорт, однако через несколько часов перевозчик отправил пассажиров в Камрань. Что касается SCAT, то, по данным Kris.p.media, он вовсе не смог взлететь, а пассажиры почувствовали запах гари.

Корреспондент NUR.KZ обратился в обе авиакомпании за комментарием. В SCAT сообщили, что при проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании.

"На время ожидания пассажирам предоставлено горячее питание и напитки. Авиакомпания приносит извинения пассажирам задержанного рейса. Безопасность пассажиров- наш главный приоритет", - рассказали в авиакомпании SCAT.

В Air Astana сообщили, что самолет, выполнявший 28 марта ночной рейс К193 по маршруту Алматы-Нячанг, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы по технической причине.

"Во время ожидания рейса в терминале пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки, и по желанию - трансфер и размещение в гостинице. Пассажиры были отправлены в пункт назначения на другом воздушном судне в 07:15. Приносим извинения пассажирам за задержку рейса", - заявили в пресс-службе перевозчика.