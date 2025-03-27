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Оспорить возраст призыва на военную службу пытался казахстанец

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гражданин РК обратился в Конституционный суд Казахстана и попросить проверить правила Минобороны о призыве на военную службу на соответствие Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на КС РК.

Как рассказали в суде, обратившийся в КС казахстанец заявил, что установленный в правилах проведения военно-врачебной экспертизы в ВС РК возрастной порог (27 лет) для медицинского переосвидетельствования ущемляет его право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, закрепленные в статье 24 Конституции.

Конституционный суд указал, что установленный возрастной порог корреспондируется с положением статьи 31 закона, согласно которому "призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований".

"Из содержания обращения и прилагаемых к нему документов следует, что субъект обращения в силу своего возраста не относится к категории граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу. В связи с этим оспариваемая заявителем норма правил не затрагивает непосредственно его права и свободы.

По результатам предварительного изучения Конституционный суд отказал в принятии обращения к конституционному производству", - говорится в сообщении.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что ежегодно к воинской службе в Казахстане призываются все молодые парни в возрасте от 18 до 27 лет.

Воинская служба и защита Республики Казахстан является долгом и обязанностью каждого гражданина.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья.

Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

  • "А" - годен к воинской службе;
  • "Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
  • "В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;
  • "Г" - временно не годен к воинской службе;
  • "Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
  • "Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
  • не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;
  • лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
  • прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
  • проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;
  • имеющие ученую степень;
  • священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению призывной комиссии. Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

  • по семейным;
  • для продолжения образования;
  • по состоянию здоровья;
  • по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:

  • гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:

  • гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;
  • гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
  • гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230859-osporit-vozrast-prizyva-na-voennuyu-sluzhbu-pytalsya-kazahstanec/