Оспорить возраст призыва на военную службу пытался казахстанец

Гражданин РК обратился в Конституционный суд Казахстана и попросить проверить правила Минобороны о призыве на военную службу на соответствие Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на КС РК.

Как рассказали в суде, обратившийся в КС казахстанец заявил, что установленный в правилах проведения военно-врачебной экспертизы в ВС РК возрастной порог (27 лет) для медицинского переосвидетельствования ущемляет его право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, закрепленные в статье 24 Конституции.

Конституционный суд указал, что установленный возрастной порог корреспондируется с положением статьи 31 закона, согласно которому "призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований".

"Из содержания обращения и прилагаемых к нему документов следует, что субъект обращения в силу своего возраста не относится к категории граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу. В связи с этим оспариваемая заявителем норма правил не затрагивает непосредственно его права и свободы.

По результатам предварительного изучения Конституционный суд отказал в принятии обращения к конституционному производству", - говорится в сообщении.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что ежегодно к воинской службе в Казахстане призываются все молодые парни в возрасте от 18 до 27 лет.

Воинская служба и защита Республики Казахстан является долгом и обязанностью каждого гражданина.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья.

Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

"А" - годен к воинской службе;

"Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;

"В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;

"Г" - временно не годен к воинской службе;

"Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

"Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;

не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;

лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;

имеющие ученую степень;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению призывной комиссии. Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:

гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:

гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;

гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.