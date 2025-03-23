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Снег, дожди и метель: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

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Люди переходят дорогу в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 24 марта, на большей части Казахстана ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют снегопады, дожди, туман, гололед и сильный ветер с порывами до 28 м/с, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Так, по данным синоптиков, в Астане ночью и утром ожидаются снег и туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, утром и днем порывы до 15–20 м/с.

В Алматы синоптики обещают дожди, местами сильные, а также грозы. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях прогнозируются снег, метели, местами гололед и туман. Ветер может достигать 23-28 м/с, особенно в Северо-Казахстанской области.

В области Ұлытау, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях ночью и утром местами ожидается туман, на западе пройдут дожди. Ветер усилится до 20 м/с.

На юге страны, включая область Жетісу, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области, прогнозируются дожди, местами сильные, а также грозы.

В горах Алматинской, Жамбылской и Жетісу областей возможен снег. В Алакольской зоне скорость ветра достигнет 28 м/с, в Кызылординской области возможна пыльная буря.

Во всех этих регионах объявлено штормовое предупреждение – жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, учитывать сложные дорожные условия и следить за обновлениями прогнозов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230265-sneg-dozhdi-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-kazahstane/