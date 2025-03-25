Подросток из Алматы живет с парализованной рукой из-за травмы, полученной на дзюдо

16-летний Азретали из Алматы несколько лет живет с парализованной рукой из-за травмы, полученной на дзюдо. У мальчика есть шанс на восстановление, но его цена - 21 млн тенге, передает NUR.KZ.

"В 2022 году мой сын на секции дзюдо упал и сломал лучевую кость левого предплечья. На следующий день ему сделали операцию и установили две спицы. После операции мы заметили, что левая кисть парализована. Через несколько месяцев ему провели операцию по восстановлению нервов, однако позже стало ясно, что операция была проведена поверхностно, то есть, глубоко не смогли прооперировать.

После операции весь 2023 год динамика была слабая. При том, что весь год мы усиленно занимались ЛФК, получали магнитотерапию, массаж, электротерапию и физиолечение. Нам пришлось снова обратиться к врачам за помощью. Но из-за давности травмы они могли предложить только операцию по пересадке мышц", - говорит мама мальчика Зарина Ержанова.

Зарина не согласилась на это и решила, что нужно попробовать другие способы лечения, в том числе и мануальную терапию, иглотерапию, приемы остеопатов и костоправов.

"Мы побывали во многих реабилитационных центрах, но динамика была очень слабой. Тогда мы начали искать лечение в других странах - Турция, Узбекистан, Корея, Китай, где тоже предлагали пересадку мышц. По счастливой случайности я наткнулась на врача из Израиля, который проводил консультацию у нас в городе.

Он сказал то, что мы хотели услышать. Учитывая возраст пациента и его здоровье, он может взяться за него, провести операцию по восстановлению нервов. После его консультации нашему счастью не было предела, потому что доктор сказал, что рука сына будет функционировать полноценно. Но времени мало", - говорит Зарина.

По ее словам, Азретали очень целеустремленный, умный, добрый, ответственный. У него большие планы и цели на будущее. Его мечта - стать авиадиспетчером. Параллельно с лечением он учится в школе, дополнительно ходит на курсы по подготовке к ЕНТ.

"Из-за руки он немного комплексует. Мы среднестатистическая семья с доходом, которого хватает лишь на текущие расходы. Стоимость операции Азретали нам не осилить. Остаток к сбору очень большой - 21 млн тенге.

Я прошу о помощи. От данной операции зависит судьба и будущее нашего сына. Нам очень хочется дать шанс на здоровое детство и юношество", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430212376468 Зарина Е.

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