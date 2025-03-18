Экзамены в школах Казахстана намерены перенести из-за Курбан-айта

Школьные экзамены перенесут в Казахстане из-за Курбан-айта - соответствующий приказ появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает NUR.KZ.

Проект приказа появился на сайте сегодня, 18 марта. Обсуждение продлится до 7 апреля текущего года.

Авторы предложили утвердить новые сроки итоговой аттестации. Общие сроки итоговой аттестации для выпускников продлят на день. Кроме того, некоторые экзамены проведут на день позже обычного.

"Изменения вносятся с целью создания благоприятных условий для получения консультаций, а также обеспечения возможности обращения в апелляционную комиссию в случае несогласия с результатами итогового контроля", - говорятся в пояснительной записке к проекту приказа.

Так как первый день Курбан-айта приходится на 6 июня.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем (без переносов). В этом году первый день Курбан-айта приходится на 6 июня.