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Экзамены в школах Казахстана намерены перенести из-за Курбан-айта

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: Pixabay

Школьные экзамены перенесут в Казахстане из-за Курбан-айта - соответствующий приказ появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает NUR.KZ.

Проект приказа появился на сайте сегодня, 18 марта. Обсуждение продлится до 7 апреля текущего года.

Авторы предложили утвердить новые сроки итоговой аттестации. Общие сроки итоговой аттестации для выпускников продлят на день. Кроме того, некоторые экзамены проведут на день позже обычного.

"Изменения вносятся с целью создания благоприятных условий для получения консультаций, а также обеспечения возможности обращения в апелляционную комиссию в случае несогласия с результатами итогового контроля", - говорятся в пояснительной записке к проекту приказа.

Так как первый день Курбан-айта приходится на 6 июня.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем (без переносов). В этом году первый день Курбан-айта приходится на 6 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229062-ekzameny-v-shkolah-kazahstana-namereny-perenesti-iz-za-kurban-ayta/