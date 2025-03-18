Казахстанские школьники выиграли гранты на обучение в ведущих университетах страны и денежные призы, приняв участие в проекте "Монетизация идей", передает корреспондент NUR.KZ.

Конкурс в этом году проходит в шестой раз. С момента своего основания проект помог многим школьникам раскрыть свои творческие и технические таланты, а также научиться разрабатывать мобильные приложения и бизнес-проекты.

В этом году в конкурсе участвовали 45 команд, состоящих из 269 школьников из разных уголков страны; а финалисты представили свои проекты перед высококвалифицированным жюри. Из общего числа участников в финал прошли 9 команд, которые представили свои разработки и идеи.

Победителями конкурса стали три команды, продемонстрировавшие выдающиеся результаты в своих проектах. Первое место заняла команда Powerpuff girls из КГУ "Лицей №134" Алматы, представившей проект Work4Teen. Команда получила ректорский грант Satbayev University на все годы обучения.

Победители. Фото: организаторы

Второе место досталось команде DamuDem из НИШ Костанай, выступившей с проектом MLT, а третье - команде ITSync из Высшего технического колледжа Кокшетау, которая создала проект "Чат-бот психолог AuroraAI". Эти команды получили не только признание, но и реальные возможности для дальнейшего развития - гранты на обучение в МИТУ (Международный университет информационных технологий).

Также победители были награждены денежными призами от компании 1С, ставшей спонсором проекта: 100 000 тенге за третье место, 200 000 тенге за второе место и 250 000 тенге за первое место. Специальный приз жюри в 125 000 тенге получил проект QUAKE&Save, а остальные финалисты - по 25 000 тенге.

Кроме того, все участники конкурса, прошедшие обучение программированию на 1С, получили сертификаты фирмы 1С о прохождении сертифицированных курсов, а также сертификаты конкурса "Монетизация идей".

Что такое "Монетизация идей"?

Конкурс был создан по инициативе Татьяны Сапа, руководителя компании «1С-Сапа», дистрибьютора 1С в Казахстане. Татьяна решила создать мероприятие, которое могло бы не только дать школьникам знания, но и помочь развить предпринимательские навыки, что в будущем будет полезно в их карьере. Изначально конкурс был организован в небольшом формате, с фокусом на создание мобильных приложений, но с каждым годом его содержание расширялось.

Организаторы конкурса. Фото: организаторы

Второй год существования "Монетизации идей" стал переломным. С приходом в проект Ph.D., СМС®, директора консалтинговой группы B.MIND, ассоциированного профессора Школы Предпринимательства и Инноваций AlmaU Татьяны Солдатенко произошла его трансформация: в проект были приглашены другие эксперты и конкурс был значительно масштабирован - если ранее участие принимали школьники из Алматы, то теперь - со всего Казахстана. Также, помимо технической составляющей, включающей в себя разработку мобильных приложений, был добавлен новый компонент - бизнес-образование.

Участники не только учились программировать, но и осваивали основы предпринимательства: разработку и оценку идей, составление бизнес-планов, проведение рыночных исследований и анализ конкурентов.

От обучения к бизнес-проектам

Программа конкурса разбита на два больших блока. Сначала участники обучаются бизнес-планированию, работают над идеями и оценивают их потенциал с точки зрения рынка и потребителей. Этот этап включает в себя исследования и методы, такие как CastDev (Customer Development), которые помогают ребятам понять, какие идеи могут быть успешными на рынке, а какие нуждаются в доработке.

Жюри конкурса. Фото: организаторы

Следующим этапом является техническая часть, где ребята учат программирование и разрабатывают мобильные приложения с помощью технологий 1С. Это обучение проходит в форме теоретических и практических занятий, и на его освоение у участников уходит порядка двух месяцев. В итоге команда должна представить готовое мобильное приложение, которое соответствует бизнес-идеям и планам, подготовленным на предыдущем этапе.

Не менее важным элементом конкурса является так называемая витрина проектов. Здесь участники демонстрируют свои разработки перед экспертами и менторами (франчайзи 1С), которые помогают им с доработкой и улучшением своих идей. Важно отметить, что менторы - это профессионалы из реального бизнеса, а не только из области образования.

Эксперты помогают участникам на протяжении всего проекта: начиная от разработки интерфейса и прототипа мобильных приложений, заканчивая тестированием и внедрением конечного продукта.

Проект Work4Teen, занявший первое место. Фото: организаторы

После витрины проектов наступает полуфинал, на котором лучшие проекты проходят дальнейшую проверку и оцениваются экспертным жюри. В жюри всегда присутствуют представители 1С и специалисты из реального сектора, включая стартап-менеджеров и инвесторов, что позволяет конкурсантам не только проверить свои идеи с точки зрения бизнеса, но и получить возможность наладить связи для дальнейшего развития своих проектов.

Кульминацией конкурса становится финал - в этом году в него попали 9 команд, которые продемонстрировали свои лучшие разработки и представили их на суд жюри, состоящему из экспертов из разных областей, включая представителей университетов, компаний и инвесторов.

Финал конкурса прошел в Satbayev University, который, как и другие вузы-партнеры, предоставил площадку для проведения мероприятия.

Проект MLT, занявший второе место. Фото: организаторы

Идеи участников

Одним из ярких проектов финала стало приложение для поиска работы подросткам Work4Teen, которое включает в себя статьи с необходимой информацией о трудоустройстве.

Еще одним интересным проектом стало приложение EcoTrack, которое объединяет экологичные магазины, компании по переработке пластика и сбору вторсырья.

Проект BARYS стал не менее интересным, представляя собой цифровую экосистему для туризма, адаптированную под Казахстан. В приложении представлены маршруты, гиды и снаряжение для путешественников.

Еще одним важным проектом стал чат-бот психолог AuroraAI, предназначенный для предоставления доступной, анонимной и быстрой помощи в решении психоэмоциональных проблем.

Также стоит отметить проект MLT — мобильное приложение для мигрантов, которое помогает адаптироваться в новой стране и обществе.

Проект AuroraAI, занявший третье место. Фото: организаторы

Кроме того, были представлены проекты, направленные на улучшение качества жизни, такие как GREENCI, приложение для минимизации дискомфорта, связанного с аллергией, и Kindle, мобильное приложение для волонтеров, оптимизирующее волонтерское взаимодействие.

Инновационный проект Schub предложил платформу для подбора участников в работе над реальными проектами. И наконец, QUAKE&Save - приложение для подготовки людей к чрезвычайным ситуациям, от личной защиты до поддержки сообщества.

Также конкурс «Монетизация идей» предоставляет участникам дополнительные преимущества при поступлении в международные университеты, таких как UCLA, Berkeley, ВШЭ и МИСИС, что открывает широкие горизонты для дальнейшего образования и карьеры.

В этом году конкурс «Монетизация идей» стал еще одним шансом для поколения талантливых и амбициозных специалистов, готовых сделать мир лучше и более инновационным, что может стать их первым шагом на пути к успешной карьере в мире технологий и бизнеса.