Когда у казахстанских школьников начнутся весенние каникулы

На следующей неделе в Казахстане стартуют весенние каникулы. В этом году они продлятся одиннадцать дней, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Третья четверть в казахстанских школах завершится 21 марта, состояла она из 10 учебных недель.

Весенние каникулы составят 11 календарных дней - с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

Четвертая четверть для казахстанских школьников начнется 1 апреля и продлится до 25 мая.

Как отметили в министерстве, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", а также гайдбук для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящен важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим.

Планируется также проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:

театральные фестивали, постановки и фильмы;

мастер-классы;

уроки безопасности;

познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры;

благотворительные акции и другие.

Эти мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций, добавили в Минпросвещения.

Добавим, что на следующей неделе в Казахстане отдохнут не только школьники - казахстанцев ждут длинные праздничные выходные в честь Наурыза. Как именно будем отдыхать на этот праздник, читайте здесь.