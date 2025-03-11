Когда у казахстанских школьников начнутся весенние каникулы
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На следующей неделе в Казахстане стартуют весенние каникулы. В этом году они продлятся одиннадцать дней, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Третья четверть в казахстанских школах завершится 21 марта, состояла она из 10 учебных недель.
Весенние каникулы составят 11 календарных дней - с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
Четвертая четверть для казахстанских школьников начнется 1 апреля и продлится до 25 мая.
Как отметили в министерстве, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", а также гайдбук для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящен важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим.
Планируется также проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:
- театральные фестивали, постановки и фильмы;
- мастер-классы;
- уроки безопасности;
- познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
- спортивные игры;
- благотворительные акции и другие.
Эти мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций, добавили в Минпросвещения.
Добавим, что на следующей неделе в Казахстане отдохнут не только школьники - казахстанцев ждут длинные праздничные выходные в честь Наурыза. Как именно будем отдыхать на этот праздник, читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226930-kak-budut-otdyhat-kazahstanskie-shkolniki-na-vesennih-kanikulah/