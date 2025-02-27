Семья внезапно похудевшей на 28 кг семейчанки попросила о помощи
Опубликовано:
Матери троих детей из Семея Гульвире Нургалиевой поставили страшный диагноз - рак поджелудочной железы. Сейчас женщине требуется срочное лечение и операция в Индии, что, по предварительным подсчетам, обойдется в 30 млн тенге. Таких денег у семьи нет, передает NUR.KZ.
Жительница Семея рассказывает, что она до 2015 года работала газовиком, а затем стала председателем КСК.
По словам ее родных, она всю себя отдавала делу, помогала людям, стараясь решить их проблемы.
В прошлом году женщина начала стремительно терять вес и за короткое время похудела на 28 кг.
Летом из-за ухудшения состояния здоровья она обратилась в местную поликлинику, а затем в течение нескольких месяцев проходила различные исследования.
В октябре Гульвире Нургалиевой поставили диагноз "острый панкреатит" и назначили курс лечения, однако ей становилось все хуже, потеря веса продолжилась. При этом у нее есть сопутствующее заболевание - сахарный диабет.
В итоге женщина решила обратиться за помощью в платную алматинскую клинику.
"Однако по приезде в Алматы из-за плохого самочувствия и повышения уровня сахара я экстренно обратилась в городскую клиническую больницу №7. Здесь мне провели проверку на выявление причины болей в области поджелудочной железы и госпитализировали в отделение эндокринологии", - рассказала семейчанка.
13 января 2025 года ей поставили диагноз - рак поджелудочной железы III стадии.
"С полученным заключением я посетила онкологов Алматы. Специалисты указали на позднее диагностирование онкологии", - делится женщина.
Она вернулась в свой родной город, а потом прошла курсы иммунотерапии в Астане. Однако состояние с каждым днем ухудшается. Из-за труднодоступности раковой опухоли казахстанские специалисты заявляют об опасности применения химиотерапии и оперативного вмешательства, поэтому за лечение не берутся.
Семья Гульвиры Нургалиевой связывалась с врачами-онкологами из Кореи, Израиля, Турции, Индии. Лишь один доктор из клиники в Дели взялся помочь женщине. К тому же надежду вселяет тот факт, что он уже лечил казахстанцев с похожим диагнозом и был положительный результат.
С учетом перелета, первых курсов химиотерапии и последующей операции, требующей высокого профессионализма, а также дальнейшей реабилитации ориентировочная стоимость услуг обойдется в более 30 млн тенге. Однако таких огромных средств у матери троих детей нет.
"Сейчас мы собрали около 3,6 млн тенге. Приглашение от клиники получено, готовятся документы и виза. С учетом резкого ухудшения состояния планируется вылет к 3-4 марта", - говорят близкие Гульвиры Нургалиевой.
Семья женщины обратилась к неравнодушным казахстанцам и попросила оказать помощь в сборе средств. Родные верят, что общими усилиями удастся спасти их близкого и любимого человека.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4302 8793 4852
Halyk: 4003 0351 4313 6518
Телефон: + 7 778 159 19 97 - Аружан Толеубекова (дочь).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224167-semya-vnezapno-pohudevshey-na-28-kg-semeychanki-poprosila-o-pomoshchi/