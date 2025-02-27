Семья внезапно похудевшей на 28 кг семейчанки попросила о помощи

Матери троих детей из Семея Гульвире Нургалиевой поставили страшный диагноз - рак поджелудочной железы. Сейчас женщине требуется срочное лечение и операция в Индии, что, по предварительным подсчетам, обойдется в 30 млн тенге. Таких денег у семьи нет, передает NUR.KZ.

Жительница Семея рассказывает, что она до 2015 года работала газовиком, а затем стала председателем КСК.

По словам ее родных, она всю себя отдавала делу, помогала людям, стараясь решить их проблемы.

В прошлом году женщина начала стремительно терять вес и за короткое время похудела на 28 кг.

Летом из-за ухудшения состояния здоровья она обратилась в местную поликлинику, а затем в течение нескольких месяцев проходила различные исследования.

В октябре Гульвире Нургалиевой поставили диагноз "острый панкреатит" и назначили курс лечения, однако ей становилось все хуже, потеря веса продолжилась. При этом у нее есть сопутствующее заболевание - сахарный диабет.

В итоге женщина решила обратиться за помощью в платную алматинскую клинику.

"Однако по приезде в Алматы из-за плохого самочувствия и повышения уровня сахара я экстренно обратилась в городскую клиническую больницу №7. Здесь мне провели проверку на выявление причины болей в области поджелудочной железы и госпитализировали в отделение эндокринологии", - рассказала семейчанка.

13 января 2025 года ей поставили диагноз - рак поджелудочной железы III стадии.

"С полученным заключением я посетила онкологов Алматы. Специалисты указали на позднее диагностирование онкологии", - делится женщина.

Она вернулась в свой родной город, а потом прошла курсы иммунотерапии в Астане. Однако состояние с каждым днем ухудшается. Из-за труднодоступности раковой опухоли казахстанские специалисты заявляют об опасности применения химиотерапии и оперативного вмешательства, поэтому за лечение не берутся.

Гульвира Нургалиева до болезни. Фото: из личного архива семьи

Семья Гульвиры Нургалиевой связывалась с врачами-онкологами из Кореи, Израиля, Турции, Индии. Лишь один доктор из клиники в Дели взялся помочь женщине. К тому же надежду вселяет тот факт, что он уже лечил казахстанцев с похожим диагнозом и был положительный результат.

С учетом перелета, первых курсов химиотерапии и последующей операции, требующей высокого профессионализма, а также дальнейшей реабилитации ориентировочная стоимость услуг обойдется в более 30 млн тенге. Однако таких огромных средств у матери троих детей нет.

"Сейчас мы собрали около 3,6 млн тенге. Приглашение от клиники получено, готовятся документы и виза. С учетом резкого ухудшения состояния планируется вылет к 3-4 марта", - говорят близкие Гульвиры Нургалиевой.

Семья женщины обратилась к неравнодушным казахстанцам и попросила оказать помощь в сборе средств. Родные верят, что общими усилиями удастся спасти их близкого и любимого человека.

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