Сильный снег, метель, гололед: штормовое предупреждение объявили синоптики на 26 февраля в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в среду, 26 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

26 февраля ночью на западе, севере, юге области Ұлытау, днем на востоке области осадки, на юге области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, в центре области временами туман. На севере, востоке, юге области ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

В Жезказгане 26 февраля ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области туман. Днем на западе, севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, на юге области - временами 23 м/с.

В Караганде 26 февраля днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Днем ветер: скорость порывов 15-18 м/с.

В Таразе 26 февраля временами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ночью и утром ветер, порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с.

26 февраля ночью на западе, юге Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки, на юге, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области ожидается туман, гололед. Ветер на юге, востоке, в центре области скоростью 18-23 м/с, днем на востоке области порывы скоростью 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 10-15 тепла до 2 мороза - 3 тепла, на севере, в горных районах области 0-5 тепла до 7-12 мороза.

В Алматы 26 февраля днем осадки, временами сильные (дождь, снег), гололед. Вечером туман. Днем ветер, порывы скоростью 15 м/с.

В Конаеве днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер, порывы скоростью 18-23 м/с.

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед, днем на юго-востоке области временами сильный снег, низовая метель. На западе, в центре области - туман. Ветер скоростью 9-14 м/с, днем на юго-востоке области - скоростью 15-20 м/с.

В Актау 26 февраля ожидаются снег, гололед.

В Костанайской области ожидается снег, на западе, юге области - сильный снег, метель. На юге, востоке области - гололед, туман, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Костанае 26 февраля днем ожидаются снег, метель.

В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Днем низовая метель, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

26 февраля ночью на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке, в центре области - туман, гололед, ветер, скоростью порывов 15-20 м/с.

В Кызылорде ночью ожидаются осадки (дождь, снег), метель. Временами туман, гололед. Ветер, временами скорость порывов достигнет 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области днем ожидаются снег, гололед. На западе, юге, севере области днем - метель, туман. На западе, юге области ветер скоростью 15-20 м/с, днем временами порывы скоростью 23-28 м/с.

В Петропавловске 26 февраля ожидается туман. Днем низовая метель.

26 февраля ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный снег. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

На западе, юге Павлодарской области днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге области ветер - скорость порывов 15-20 м/с.

В Талдыкоргане 26 февраля ночью и утром временами ожидается туман. Днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Днем на западе области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Уральске 26 февраля ожидаются снег, низовая метель.

26 февраля ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем - осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Днем ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 23-28 м/с.

В Кокшетау днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Туман. Ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

26 февраля ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на юге области скоростью 15-18 м/с.

В Усть-Каменогорске 26 февраля ночью и утром ожидается туман. Также сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

26 февраля ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер на юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, днем порывы скоростью 23 м/с.

В Атырауской области ожидается снег. На западе, севере области низовая метель.

По городу Риддер сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

По городу Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

26 февраля на севере, юге, в горных районах области Жамбылской области ожидается туман. Осадки, на западе, юге, в горных районах области - сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 9-14 тепла до 0-5 мороза.

В Туркестанской области 26 февраля ожидаются осадки, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в центре области - туман. Ветер на севере, западе скоростью 15-20 м/с, на горных перевалах области порывы скоростью 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 8-13 тепла до 1 мороза - 4 тепла, 27 февраля ночью понижение до 3-8, в горных районах области 12 мороза.

В Шымкенте 26 февраля ожидаются осадки, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег), временами туман, гололед.

В Туркестане 26 февраля временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 6-8 тепла до 1 мороза - 1 тепла, 27 февраля ночью до 6-8 мороза.

26 февраля ночью на востоке, в горных районах области Жетісу ожидаются осадки (дождь, снег), днем - осадки, на востоке, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). 26-27 февраля на северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 18-23 м/с, днем 26-го, ночью 27 февраля порывы скоростью 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 9-14 до 2-7 тепла, на востоке, в горных районах области - от 2 тепла до 12 мороза.