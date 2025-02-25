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Панама, Сан-Марино, Вануату: 1,4 млрд тенге прятали казахстанцы в офшорах

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Много денег лежит на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Деньги казахстанцев нашли в офшорах - комитет государственных доходов министерства финансов РК провел проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что проверили свыше двух тыс. резидентов Казахстана на основе информации, полученной от налоговых органов иностранных государств.

В результате 1 602 казахстанца уплатили ИПН на сумму 5,4 млрд тенге.

Наибольшие суммы от полученных доходов, в том числе в виде дивидендов и вознаграждений, приходятся на Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Китай, Турцию.

А сумма денег на банковских счетах наших граждан, открытых в офшорных юрисдикциях, составляет 1,4 млрд тенге.

Наибольшие суммы приходятся на Панаму - 1,2 млрд тенге, Вануату - 0,2 млрд тенге, Сан-Марино - 0,1 млрд тенге.

Подчеркивается, что ежегодно компетентные органы стран-участниц ОЭСР обмениваются данными о счетах физических и юридических лиц, а также бенефициарных собственников в рамках Единого стандарта автоматического обмена (CRS).

Он служит важным инструментом в борьбе с нелегальным выводом капитала и помогает эффективно администрировать налоги с доходов казахстанцев, имеющих счета за рубежом.

На официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития говорится, что ОЭСР - это глобальная организация, устанавливающая стандарты и способствующая достижению консенсуса в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Работая над повышением налоговой прозрачности и обменом информацией между налоговыми администрациями, она внесла свой вклад в ликвидацию банковской тайны для целей налогообложения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223612-panama-san-marino-vanuatu-1-4-mlrd-tenge-pryatali-kazahstancy-v-ofshorah/