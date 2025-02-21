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5-летие бренда: как Salam Bro стал народной бургерной Казахстана

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Люди кушают бургеры
Бургерная Salam Bro. Фото: Salam Bro

21 февраля 2025 года сеть ресторанов быстрого питания Salam Bro отмечает 5-летие. За эти годы бренд прошел непростой, но захватывающий путь — от одной точки на Панфилова в Алматы до одного из крупнейших фастфуд брендов в Казахстане. Однако за ростом и узнаваемостью стоят не только яркие рекламные кампании, но и постоянная работа над улучшением качества, сервиса и расширением аудитории, отмечают в компании.

Сегодня Salam Bro — один из ключевых проектов KEX Group, управляющей компании, которая выстраивает бизнес процессы в сфере HoReCa и помогает брендам масштабироваться.

Как все начиналось

В 2020 году 21 февраля в Алматы открылось новое заведение — Salam Bro. Лицом бренда являлись популярные вайнеры Жека (Женис Омаров), Арман Юсупов и Артур Аскарулы. Яркий стиль, доступные цены, сочные бургеры и атмосфера — сразу выделили Salam Bro среди других.

Спустя месяц после открытия первой точки, в марте 2020 года, страна ушла на локдаун из-за пандемии COVID-19. Это стало первым серьезным испытанием, которое команда преодолела, быстро адаптировав меню и формат работы.

"Первые месяцы были хаосом — полная неопределенность, страх, что не вытянем. Многие заведения закрывались, но мы решили бороться: быстро перестраивались, искали решения, тестировали, ошибались и пробовали снова. Так мы поняли, что наша сила — в гибкости и умении адаптироваться. Этот принцип до сих пор ведет нас вперед", — вспоминает операционный директор Salam Bro Мадина Чанашпай.

Главное, что родилось в те дни, — ощущение миссии. Salam Bro стал брендом, который заботится о своих гостях. Тогда появилась инициатива "DaBro Бургер", позволившая собрать средства на 13 домов для нуждающихся. Это стало частью философии Salam Bro и миссии KEX Group — сеять луч добра по всему миру, не только через еду, но и через реальные поступки.

Новые стандарты качества

За эти пять лет Salam Bro не просто развивал сеть, но и пересматривал качество своих продуктов. В 2022 году бренд полностью перешел на отборную говядину и улучшил рецептуру фирменных булочек, используя только свежие ингредиенты. Это было важное решение: клиенты стали больше ценить не просто быстрый фастфуд, а сочетание доступности и премиального качества.

"Многие думают, что фастфуд — это про скорость, но для нас это всегда было про вкус. Мы не стоим на месте, постоянно тестируем новые продукты, работаем над балансом соусов, булочек, мяса. Salam Bro — это вкусный и честный продукт за приемлемые цены", — говорит бренд-менеджер Жания Асылгалиева.

Яркие кампании и масштабные события

Одним из самых значимых событий стала коллаборация с непобедимым бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, который стал амбассадором бренда в 2024 году. В рамках этого сотрудничества были запущены Нано Бургеры, созданные на основе премиальной говядины, смелых вкусовых сочетаний и качественных булочек. Бургер завоевал любовь гостей и стал хитом Salam Bro.

Бургер
Бургер. Фото: Salam Bro

"Когда мы обсуждали эту коллаборацию, понимали, что это должно быть нечто уникальное. Шавкат — настоящий народный боец, сильный, дисциплинированный, и наш бургер должен был соответствовать этим качествам. Мы сделали ставку на премиальное мясо, смелые вкусы и получили продукт, который действительно выделяется", — говорит Тамирис Кушалиева, директор маркетинг-отдела.

Команда Salam Bro
Команда Salam Bro. Фото: Salam Bro

Кроме того, Salam Bro активно участвует в крупных городских фестивалях, и его фудтрак в партнерстве с Coca-Cola стал ярким элементом летних мероприятий. В ближайшее время улицы Алматы украсят новые креативные билборды Salam Bro, которые усилят присутствие бренда в городской среде.

Фудтрак
Фудтрак. Фото: Salam Bro

Salam Bro сегодня и планы на будущее

В 2025 году Salam Bro — это уже не просто сеть ресторанов быстрого питания, а бренд, который стал частью городской культуры. Одним из значимых событий этого года стало сотрудничество с бойцом Асу Алмабаевым, продолжая линию поддержки спорта и народных героев.

Бургерная
Бургерная. Фото: Salam Bro

"Сегодня Salam Bro — это место, где встречаются друзья, обсуждают важные моменты, празднуют победы и просто наслаждаются вкусом. Это бренд, который вырос вместе со своими гостями. Все это — результат пути, полного экспериментов, смелых решений и преданности своему делу", — отмечает креативный директор бренда Асель Налыбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222508-5-letie-brenda-kak-salam-bro-stal-narodnoy-burgernoy-kazahstana/