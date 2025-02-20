В Союзе писателей Казахстана высказались о сохранении и развитии русского языка и литературы

В Союзе писателей Казахстана началась активная работа Совета по русской литературе и литературным связям. Его возглавил известный писатель заслуженный деятель РК Василий Шупейкин. Корреспондент NUR.KZ задал ему несколько вопросов.

- Василий Васильевич, не в связи ли с тем, что пришла пора помогать выживать русскому языку, учрежден такой орган, как ваш творческий Совет?

- Думаю, что для Казахстана и казахстанцев языковых проблем не существует. Как на бытовом уровне, так и на ниве литературы. И нынешний год, кстати, тому подтверждение - общество с воодушевлением движется навстречу празднованию 30-летия создания Ассамблеи Народа Казахстана (АНК). Представители 130 этносов, десятилетиями, а то и более ста лет проживающие на казахской земле Великой Степи и не менее величественных гор, общаются меж собой на казахском и русском языках. Так что о "спасении" речи не идет. А вот об упрочении и развитии русскоязычной литературы и поддержке авторов всех национальностей, создающих произведения на русском языке, позаботиться пора. Случилось это не вчера.

Первый коллектив Совета был собран лет 20 назад. Им успешно руководила Любовь Шашкова, ныне Народный писатель Казахстана. Но, как водится, все не только течет, но и стареет. Увы, иных уж нет… Потом был период застоя, Совет практически не работал. В конце 2023 года его возглавил Аслан Жаксылыков - прозаик, филолог, профессор. Ему удалось заложить основы нового, более системного подхода к созидательной работе этого органа. В январе следующего года секретариат СПК передал бразды правления мне.

- Какие задачи стоят перед вами?

- Мы продолжаем добрые традиции первых суверенных - молодых и задорных лет. Готовим и проводим мероприятия, направленные на популяризацию литературно-художественных произведений казахстанских писателей. Нам необходимо сплотить русскоязычных литераторов в творческий отряд СПК, способный сохранять, развивать и представлять русский язык и литературное наследие русской литературы в Казахстане.

У нас в республике за прошедшее столетие наработан огромный пласт классических произведений во всех жанрах литературы. Достаточно вспомнить ушедших в мир иной, но почитающихся классиками, - Ивана Шухова, Мориса Симашко, Герольда Бельгера, ныне здравствующих - Олжаса Сулейменова, Бахытжана Канапьянова, - и становится ясным: у нас есть что хранить, развивать и пестовать. "У нас", в основном о литературном процессе, происходящем в областях страны. (А то мы все об Алматы, о культурной столице …). Помощь регионам - одна из главных задач, поставленных председателем правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулькеновым.

Сейчас мы стараемся организовать в областных отделениях СПК секции русскоязычной литературы. В одиннадцати из них уже нашлись достойные руководители. По их докладам все не так уж печально - поэты и прозаики собираются в литобъединения, творят современную литературу нового Казахстана, издают, хоть и мизерными тиражами свои книги. Думаю, к концу года мы будем иметь полную картину русскоязычной литературы в стране. Это поможет выработке предложений о поддержке литераторов, приеме авторов в Союз писателей Казахстана, издании книг по госпрограмме, что станет мощной материальной поддержкой талантливой молодежи.

Задачи, поставленные перед членами Совета, подразумевают участие в обеспечении подготовки и проведении всех мероприятий СПК, в том числе в исследовательской и научно-методической деятельности; содействие правлению и секретариату СПК в информационно-правовом поле, пропаганде казахстанского культурного наследия, литературных ценностей, изданию лучших образцов произведений современных писателей, переизданию книг писателей Казахстана, чье творчество признано классикой, и, в то же время - оказание всесторонней практической помощи молодым авторам, подавшим заявления на прием в СПК; выработка рекомендаций для приема или отвода в члены СПК; рецензирование произведений, представляемых к изданию по госпрограмме.

Сегодня остро стоит вопрос об установлении творческих связей, способствующих обмену опытом с общественными организациями, занимающимися аналогичной с СПК деятельностью, как на территории страны, так и за ее пределами.

- Как-то, в перечисленных вами направлениях личное творческое перемешивается с государственным внутриполитическим?

- Мы не скрываем: Совет по русской литературе СПК - за президентскую стратегию, и потому при подготовке самостоятельных и участии в мероприятиях других организаций, чьи усилия направлены на сохранение давних традиций русскоязычной реалистической литературы, мы намерены придерживаться курса, определенного главой государства.

Члены Совета в начале января - и тут отмечу активность Народного писателя Л. Шашковой и профессора С. Ананьевой - на страницах "Казправды" и других СМИ, откликнулись на интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Казак ели". Это - документ, в котором изложен план дальнейшей жизнедеятельности казахстанского общества на этот год. Интереснейший материал… если кто-то не читал, очень советую. Главное - исполнить все его пункты, а для этого, следует как минимум, довести президентские задачи до каждого гражданина нашей страны. И члены Совета эту работу взяли на свой баланс.

- Вы упоминали, что Совет по русской литературе и литературным связям берет свое начало в первом десятилетии века. Изменился ли его состав?

- Безусловно, так, но не на сто процентов: лично я за преемственность и сохранение наработанного опыта. О каждом из членов Совета можно писать монографии, о нас достаточно информации в интернет-пространстве. Поэтому, вот вам список, сами определяйтесь, кто и за что удостоен приглашения в Совет по русской литературе СПК: Любовь Шашкова, Надежда Чернова, Светлана Ананьева, Сагин-Гирей Байменов, Аслан Жаксылыков, Ерулан Канапьянов, Валерий Толмачев, Людмила Лазарева, Карина Галай, Анастасия Кириенко, Михаил Земсков.

- Можно личный вопрос? У вас, как у писателя есть мечта?

- Безусловно. Но начну издалека. Журнал "Простор", с которым нам предстоит работать крайне тесно - единственное русскоязычное литературно-художественное издание. Время показывает: в стране растет число читающих людей. И уже сегодня ясно: "Простора" Казахстану мало. Нужен еще хотя бы один толстый журнал. На этот счет наработки имеются. Если коротко - мечтаю о журнале переводов на русский язык творчества писателей из национальных диаспор страны. Думаю, Ассамблее Народа Казахстана такой журнал будет в помощь.