Умер бывший сенатор и экс-аким Алматинской области Ансар Мусаханов

Ушел из жизни бывший депутат сената парламента РК и экс-аким Алматинской области Ансар Мусаханов. Об этом сообщил депутат сената Жоргенбаев в Facebook, передает NUR.KZ.

"Выражаю соболезнования родным и близким общественного и государственного деятеля, уважаемого гражданина, дорогого друга Мусаханова Ансара Турсынханулы в связи с его смертью", - написал сенатор Жанболат Жоргенбаев.

Он отметил, что светлый образ Ансара Турсынханулы навсегда останется в памяти казахстанцев.

Согласно данным ИПС "Юрист", Ансар Турсынханович Мусаханов родился 31 июля 1966 года на юге Казахстана.

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Казахский национальный аграрный университет.

Являлся кандидатом сельскохозяйственных наук.

Свой карьерный путь Ансар Мусаханов начал, работая в совхозе ветврачом, бригадиром, а позже – главным ветеринарным врачом района.

В разные годы был акимом Темиржолского сельского округа Жамбылского района, акимом Илийского, Жамбылского и Карайского районов Алматинской области.

С 2011 по 2014 год являлся акимом Алматинской области.

Помимо этого, Мусаханов возглавлял территориальное управления Минсельхоза, а с 2009 по 2010 год являлся госинспектором Администрации президента.

С 2014 по 2020 год являлся депутатом сената парламента РК, входил в Комитет по социально-культурному развитию и науке и Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Награжден орденом "Курмет".