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Сгенерировано нейросетью: в Минцифры раскрыли, как школьники "мухлюют" с контрольными

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Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

Замглавы Минцифры Дмитрий Мун на брифинге кабмина рассказал, как выявить контрольные, написанные школьниками с помощью нейросети, передает корреспондент NUR.KZ.

Дмитрий Мун отметил, что такая проблема существует не только в Казахстане, но и, наверное, во всем мире.

"Есть соответствующие сервисы, которые позволяют перепроверять, что это было сгенерировано посредством ChatGPT и прочими такими инструментами.

Я, как родитель, собираюсь очень тщательно следить за ребенком, пока он делает домашнее задание. И помогать ему лучше самостоятельно, чем позволять оставаться наедине с техникой", - советует он.

Напомним, ранее в декабре депутат Магеррам Магеррамов предложил регламентировать использование искусственного интеллекта школьниками - в частности, популярный ChatGPT. По его словам, такой подход к обучению сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно.

"Такими темпами мы рискуем потерять огромный интеллектуальный потенциал страны. Мы формируем поколение, которое не будет способно оперативно реагировать и решать сложные задачи, которые встанут на их жизненном пути", - заявил депутат Магеррам Магеррамов.

Также еще в прошлом году сообщалось, что Евросоюз первым в мире принимает закон, который будет регулировать развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) и защищать от них граждан.

Об угрозах искусственного интеллекта высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев при посещении Международный центр ИИ AlemAI.

А сегодня, 19 февраля, стало известно, что в 2025 году в Казахстане ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222009-sgenerirovano-neyrosetyu-v-mincifry-raskryli-kak-shkolniki-muhlyuyut-s-kontrolnymi/