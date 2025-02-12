Важный элемент обеспечения верховенства права: председатель Верховного Суда Казахстана о судебной системе

Следование принципам верховенства права - основа поступательного развития нашей страны как правового государства. Это гарантирует защиту прав граждан и укрепляет доверие к государственным институтам, заявил председатель Верховного Суда РК Асламбек Мергалиев.

Глава Верховного суда рассказал о проведенных правовых реформах:

С момента обретения независимости было проведено множество правовых реформ, в том числе и судебной системы, каждая из которых отвечала актуальным вызовам времени.

Эти реформы продолжаются, обеспечивая устойчивое развитие судебной системы и укрепляя верховенство закона. Они нацелены на повышение качества правосудия, обеспечение его доступности, независимости судей и усиление их ответственности.

Мы стремимся к тому, чтобы судебная система была открытой и справедливой, а процедуры судопроизводства понятны любому гражданину.

Реализуемые инициативы сосредоточены на 3 ключевых направлениях.

ПЕРВОЕ. Расширение доступа к правосудию и эффективная защита нарушенных прав.

С 1 июля 2021 года заработала административная юстиция, изменившая подходы в регулировании публично-правовых отношений, которые строятся по вертикали «власть-подчинение», что изначально ставит простых граждан в неравное положение с государственным аппаратом.

Однако, закрепленные в АППК приоритет прав участника административной процедуры, активная роль суда и другие принципы позволили переломить сложившийся годами стереотип о «псевдозащите» судами интересов государства.

Сейчас граждане и предприниматели выигрывают 58% дел против государственных органов.

Усилена ответственность руководителей госорганов по всей вертикали за инициирование пересмотра судебных актов. Теперь при обжаловании судебного акта госорган должен представить в суд согласие и мотивированную позицию вышестоящего органа (областного уровня – для апелляции, республиканского уровня – для кассации).

Безусловно, данная реформа является прорывом с точки зрения обеспечения и защиты конституционных прав и свобод человека.

Чтобы ускорить восстановление нарушенных прав и исключить волокиту усилена роль апелляции. Если суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, то апелляционный суд сам рассмотрит дело по существу без возврата в первую инстанцию. Это правило позволило снизить количество судейских ошибок и повысить качество судебных актов.

Еще одной значимой новеллой стало образование «семейных судов». На самом деле речь идет о расширении подсудности ювенальных судов: мы поставили во главу угла интересы ребенка.

С 1 сентября 2023 года ювенальные суды стали рассматривать практически все дела и споры, если в них так или иначе затронуты законные права и интересы несовершеннолетних.

В целях демократизации судебной системы и расширения гражданского участия в отправлении правосудия поэтапно расширена подсудность суда присяжных. В сравнении с 2022 годом количество таких дел возросло почти в 8 раз (с 33 до 261). Внедрен автоматизированный отбор кандидатов в присяжные заседатели. Раньше списки присяжных формировались акиматами ежегодно вручную. Теперь вместо 5ти списков формируется единый список в автоматизированном режиме.

В 2022 году введена экстерриториальная подсудность гражданских дел: при согласии сторон иски в автоматизированном режиме случайным образом распределяют среди всех судов республики без привязки к территориальности спора. С 1 марта 2025 года этот институт заработает и по административным делам, но уже по выбору истца, который изначально слабее ответчика - госоргана. Это устранит коррупционные риски, сомнения в беспристрастности местного суда, будет способствовать повышению доверия к правосудию.

Установлен верхний предел размера госпошлины по имущественным спорам (для физлиц – 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП, для юрлиц – 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП), введена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины при подаче исков в суд.

Одним из ключевых вопросов является совершенствование кассационного пересмотра.

По поручению Главы государства провели консультации с предпринимательским и юридическим сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. По их итогам поддержана принципиально новая инстанционная модель судопроизводства с образованием в столице трех самостоятельных кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам.

Учитывая фундаментальный характер реформы, новые кассационные суды заработают с 1 июля т.г. При этом порядок кассационного пересмотра будет унифицирован. Предварительного отбора жалоб не будет, т.е. граждане получат прямой доступ в кассацию. Все жалобы будут рассматриваться коллегиально в судебном заседании с приглашением сторон.

Для рассмотрения уголовных и гражданских дел в суде кассационной инстанции по аналогии с АППК установлен разумный срок, но не более 6ти месяцев.

На IX Съезде судей Президент отметил важность данной реформы, подчеркнув, что «самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства закона».

ВТОРОЕ. Принимаются меры по усилению независимости судов и судей, как главного условия справедливого и беспристрастного судебного разбирательства.

Ввели новую модель финансирования. Теперь размер бюджета судов определяет не Правительство - его минимальный порог установлен законом в процентном соотношении к расходам всех государственных органов. Распределяет средства орган судейского самоуправления, где участвуют делегаты судов всех уровней.

Безусловно, такая финансовая автономия положительно повлияет на обеспечение независимости судебной системы от других ветвей власти.

Особую роль в обеспечении независимости судей играет Высший Судебный Совет, которому от Верховного Суда переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

Теперь Высший Судебный Совет всецело отвечает за судейские кадры, их квалификацию, дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку.

С прошлого года внедрены элементы выборности председателей районных судов. Кандидатов на эти должности избирают сами судьи путем тайного голосования, что обеспечивает транспарентность процесса назначения судей, делает систему карьерного роста прозрачной и понятной. Судьи Верховного Суда избираются Сенатом на альтернативной основе.

Для исключения рычагов давления со стороны силовых органов полномочие по санкционированию специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей от областных прокуроров передали Генеральному Прокурору.

Серьезным шагом к обеспечению реальной независимости судов стала модернизация института судебного администрирования, который по факту сводился лишь к материально-техническому обеспечению судов.

Указом Главы государства образована Судебная администрация - новый центральный государственный орган, приравненный по статусу к аппаратам Правительства и Палат Парламента.

Наряду с созданием условий для осуществления независимого отправления правосудия перед Судебной администрацией поставлены задачи по формированию государственной политики в сфере судебного администрирования и разработке системных реформ по совершенствованию судебной системы и деятельности судов.

Тем самым, судебное администрирование институционально оформлено в самостоятельную отрасль государственного управления.

Председатели судов, являющиеся в первую очередь судьями, освобождены от несвойственной административной работы, что позволило им сконцентрироваться на отправлении правосудия.

Взаимодействие судов всех инстанций с юридическими и физическими лицами теперь осуществляется только в процессуальном порядке в рамках рассмотрения конкретных судебных дел.

По оценкам зарубежных экспертов казахстанская модель судебного администрирования определила новые высокие стандарты в этой сфере и открыла новый этап в развитии независимой судебной системы.

ТРЕТЬЕ. Цифровизация судебной системы.

Уровень применения IT-технологий в судах высоко оценивается не только внутри страны, но и за рубежом.

В двух обзорах Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ) о судебных системах государств-членов Совета Европы по применению судами IT-технологий Казахстан занимает 4е место среди 47ми стран.

В прошлом году в Глобальном индексе развития электронного правительства наша республика заняла 24е место (в 2022 г. – 28е место) среди 193х стран, входящих в мониторинг ООН, опередив такие страны как Швейцария (26), Турция (27), Франция (34), Китай (35), Канада (47).

По индексу телекоммуникационной инфраструктуры Казахстан занял 41е (улучшение на 23 позиции), а по уровню развития онлайн услуг – 10е место.

Свой вклад в это достижение внесла и судебная система, поскольку с 2020 года Исследованием ООН также отслеживаются электронные услуги, связанные с сектором правосудия.

Внедрение инновационных технологий в судопроизводство направлено на упрощение процедур, повышение доступности, открытости и прозрачности правосудия. Главный ориентир - создание удобных, простых и понятных для населения инструментов, позволяющих максимально комфортно контактировать с судами в любое удобное время.

Через электронный сервис «Судебный кабинет» сегодня подается более 95% документов без посещения судов. Он также позволяет в онлайн режиме оплатить государственную пошлину, ознакомиться с материалами дела, получить судебные акты и проверить их подлинность и т.д. Всем функционалом можно пользоваться через смартфон из любой точки мира, где есть интернет.

Сегодня мы уже можем смело заявить, что Казахстан осуществил переход от «электронного» к «цифровому» правосудию.

Фундаментом «цифрового» правосудия является огромный по меркам Казахстана массив электронных данных, накопленный за 15 лет.

В результате обработки 100 млн. электронных документов нам удалось перевести в структурируемый, машиночитаемый формат более 15 млн. окончательных решений, содержащих 50 млн. метаданных.

Это позволило нам не только реализовать статистические модули и мониторинг более 2 тыс. категорий судебных дел по всем видам судопроизводства, но и внедрить Smart-помощники судей с использованием элементов искусственного интеллекта (машинное обучение, технологии Текст-майнинг и роботизации).

Так, в декабре 2023 года введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Цифровая аналитика судебной практики» с элементами искусственного интеллекта.

Данный IT-инструмент мгновенно анализирует ранее вынесенные судебные акты по запрашиваемой ситуации и помогает судье принять взвешенное решение.

Рассчитываем, что это станет мощным подспорьем для формирования единообразной судебной практики, ведь судья уже при поступлении иска видит судебную практику по схожим гражданским делам, вплоть до кассации.

Существенно облегчает работу судей внедрение технологии роботизации.

Робот автоматически готовит материалы для санкционирования постановлений судебных исполнителей об ограничении выезда за рубеж, проекты судебных приказов о взыскании алиментов и постановлений по «бесспорным» нарушениям ПДД.

Всего с применением роботизации в прошлом году рассмотрено свыше трети дел и материалов (665 тыс. из 2 млн.).

Помимо уменьшения трудозатрат, это позволило минимизировать ошибки, а судьям сосредоточиться на рассмотрении сложных дел.

В целом, реализуемая реформа направлена на обеспечение доступности, независимости и эффективности правосудия.

Однако, повышение правовой культуры рождает новые требования к судебной системе и общество справедливо продолжает требовать улучшений.

Именно поэтому в центре всех реализуемых нами инициатив находится человек, отечественный бизнес и иностранные инвесторы. Поэтому наша главная задача – на деле добиться их доверия к правосудию.