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Пропавшего казахстанца нашли спустя 20 лет во Франции

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Мужчина сидит за столом
Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские полицейские нашли пропавшего много лет назад жителя Костанайской области во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в департаменте полиции региона, в прошлом году в полицию поступило 110 заявлений о потере связи с родственниками — родителями, братьями, сестрами. В результате оперативных действий удалось установить местонахождение 85 из них.

Основной причиной пропажи людей правоохранители называют потерю связи и отсутствие информации о месте проживания, а также давние конфликты между родственниками, которые приводят к разрыву отношений.

"Особенно трогателен случай, связанный с 58-летним Александром Х., который уехал из Казахстана в 1995 году, не оставив вестей о себе.

История этого поиска началась с обращения гражданки Юлии Х. в Управление полиции города Костаная. Она не теряла надежды найти своего отца, который после своего отъезда в 1995 году на постоянное место жительства в страну дальнего зарубежья перестал поддерживать связь с семьей", – рассказали в ДП.

Долгие годы девушка пыталась найти отца сама, но безуспешно.

В итоге благодаря действиям сотрудников миграционной службы местонахождение мужчины было установлено.

"Оказавшись во Франции, он проживал и работал там долгое время, но по разным причинам не поддерживал связи с родственниками", – проинформировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208467-propavshego-kazahstanca-nashli-spustya-20-let-vo-francii/

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