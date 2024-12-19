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25 новых школ построят в Актобе в 2025 году

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Школьники сидят на занятии
Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2025 году в Актобе построят 25 новых школ, что позволит решить проблему трехсменных и аварийных учреждений, а также улучшить доступ к образованию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в настоящее время организация качественного образования учащихся региона является одним из главных приоритетов в работе.

В этом году были сданы 9 новых школ. До конца года планируется завершить строительство еще трех школ. Также в следующем году будет сдано в эксплуатацию 13 комфортных школ на 11,1 тысяч мест.

Кроме того, за счет местного бюджета и других финансовых источников в отдаленных селах будут построены 14 школ на 4300 мест.

В 2025 году в Актобе построят 25 новых школ, чтобы решить проблему 3 трехсменных, 2 аварийных школ.

Помимо этого, начнется строительство детского сада для особенных детей на 300 мест.

Ранее сообщалось, что в селе Когерту Туркестанской области открылась новая школа на 300 мест. На церемонии открытия образовательного учреждения присутствовал глава региона Дархан Сатыбалды.

А какие социальные объекты появятся в области Абай, рассказал аким области Нурлан Уранхаев в ходе брифинга в службе Центральных коммуникаций при президенте РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202215-25-novyh-shkol-postroyat-v-aktobe-v-2025-godu/

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