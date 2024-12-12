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Новый мост и набережную открыли в Алматы (фото)

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Парковая зона Kokjiek Garden
Парковая зона Kokjiek Garden. Фото: акимат Алматы

В Жетысуском районе Алматы появились новый мост, уютная набережная, спортивные и детские площадки. Скоро здесь также появится ледовый каток, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Новый мост проходит через реку Есентай по улице Жолымбет. Он заменил старую конструкцию 1960-х годов. Теперь более 32 тыс. жителей микрорайона Кемел и соседних сел Алматинской области могут быстрее и удобнее добираться до города, рассказали в акимате.

Набережная
Набережная. Фото: акимат Алматы

Благоустроена также набережная вдоль реки Есентай: здесь появились спортивные и детские площадки, освещение и автополив.

Спортивная площадка
Спортивная площадка. Фото: акимат Алматы

"Теперь прогулки стали комфортнее. Ранее набережная служила автомобильным проездом по улице Гамарника. По просьбам жителей принято решение о строительстве набережной зоны, соединяющей проход с микрорайона Кокжиек в микрорайон Кемел", - говорится в сообщении ведомства.

Набережная
Набережная. Фото: акимат Алматы

Помимо этого, в парковой зоне Kokjiek Garden скоро появится ледовый каток, его строительство почти завершено. Зимой здесь можно будет кататься на коньках, а в летнее время – на роликах.

"Многие из изменений стали возможны благодаря программе "Бюджет народного участия", дающей жителям возможность напрямую влиять на развитие своего района", - добавили в акимате.

Парковая зона
Парковая зона. Фото: акимат Алматы

Отметим, по информации на сайте акимата Алматы, в рамках реализации программы "Бюджет народного участия" в этом году планировалось реализовать 40 новых проектов по обустройству пешеходно-прогулочных, парковых зон, строительству линий освещения, дорожной инфраструктуры и т. д.

В 2024 году на эти цели было выделено 2,5 млрд тенге, уточняли в ведомстве.

В прошлом году в рамках этой программы был обустроен Наурызбайский район, здесь реализовали 62 проекта на 2,7 млрд тенге. К примеру, была построена пешеходно-прогулочная зона в микрорайоне Шугыла и по проспекту Райымбека, в Калкамане облагорожена заброшенная территория, в микрорайоне Ажар разбит сквер, построены футбольное и баскетбольное поля, установлены детские игровые площадки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199453-novyy-most-i-naberezhnuyu-otkryli-v-almaty-foto/

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