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Мужчины перекрыли проезжую часть для молитвы в Алматы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Мужчины перекрыли дорогу
Перекрыли дорогу. Кадр из видео: instagram.com/almatinec_life02

Жители Алматы пожаловались на мужчин, которые перекрыли проезжую часть для совершения молитвы. В полиции города прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в паблике almatinec_life02

Автор сообщил, что видео было снято возле Центральной мечети Алматы в минувшую пятницу во время пятничного намаза. На кадрах видно, что мужчины совершают молитву на проезжей части.

В комментариях люди обратили внимание, что мужчины своими действиями мешают проезду карете скорой помощи.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали данный инцидент.

Данное действо имело место накануне в Медеуском районе.

По ситуации возле Центральной мечети Алматы, полиция Алматы проводит проверку - будут приняты соответствующие меры, пообещали в ведомстве.

"Вместе с тем департамент полиции города Алматы напоминает о принципе «Закон и порядок» и призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Республики Казахстан. Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность, согласно требованиям ст.614 КРКобАП. С целью предупреждения подобных правонарушений, полиция Алматы усилила профилактическую и праворазьяснительную работу", - отметили в полиции.

Такие факты не допустимы, они будут пресекаться, подчеркнули в пресс-службе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197422-muzhchiny-perekryli-proezzhuyu-chast-dlya-molitvy-v-almaty/

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