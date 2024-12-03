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Эзотерика

"Столько боли и слез": родившаяся с малым весом девочка из Карагандинской области борется с ДЦП

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Элина
Элина. Фото: из личного архива

9-летняя Элина из города Абай Карагандинской области родилась с маленьким весом - всего 1,2 кг. Врачи выходили ребенка, но судьба оказалась неумолима - девочке диагностировали ДЦП, передает NUR.KZ.

"Элина - единственный ребенок в семье. Она родилась недоношенной на 30 неделе и с весом 1,2 кг. Диагноз при рождении - внутрижелудочковое кровоизлияние головного мозга с обеих сторон 2-3 степени. Элина самостоятельно не могла дышать и не было сосательного рефлекса.

Под аппаратом ИВЛ находилась 11 суток и в отделении патологии недоношенных 35 суток. С самого рождения мы боремся за полноценную жизнь нашей дочери", - говорит мама девочки Анна Чавкина.

Сейчас диагноз Элины - ДЦП. 9 лет родители пытаются поставить дочь на ноги - за это время девочка прошла несколько курсов реабилитации в Казани и в Челябинске. Кроме того, проходила иглотерапию, китайский массаж, ЛФК, фитобочку, точечный массаж ног, уроки логопеда и моторики, мозжечковую стимуляцию, аквареабилитацию и многое другое.

В декабре прошлого года ей сделали операцию по устранению деформации стоп и контрактур коленных суставов. Два месяца Элина находилась в гипсе, было очень сложно, отмечает мама.

"Сейчас мы находимся на послеоперационной реабилитации в Челябинске. Реабилитация проходит очень тяжело, после операции сложно восстановить все навыки. В свои 9 лет Элина умеет сидеть, ползать, вставать и ходить у опоры, самостоятельно может сделать до 30 шагов. Разговорная речь на уровне.

Наша дочь - ребенок с сохранным интеллектом, закончила первый класс общеобразовательной школы с педагогом ассистентом. В учебе от своих сверстников не отстает. До самостоятельной ходьбы осталось совсем чуть-чуть. Пожалуйста, помогите нам. Мы вкладываем все силы в нашу дочь", - говорит Анна.

Она отмечает, что после реабилитации в Челябинске у дочери видны результаты; сейчас семья надеется на то, что девочка начнет ходить. Однако за такую возможность нужно платить - сумма к сбору составляет 250 000 рублей или 1,2 млн тенге. В семье работает только супруг Анны - сама мама находится дома с Элиной.

"За этой историей скрывается столько боли и слез, что трудно измерить словами. Очень тяжело просить о помощи, очень больно осознавать, что только от доброты других людей зависит, каким будет будущее твоего ребенка", - заключила она.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1159 1521 Анна Ч., мама

Halyk: 4405 6397 9922 6699 Анна Ч., мама

Тел.: +7-775-462-29-4

Instagram @elina.angelok

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195210-stolko-boli-i-slez-rodivshayasya-s-malym-vesom-devochka-iz-karagandinskoy-oblasti-boretsya-s-dcp/

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