Спасатели провели мониторинг после землетрясения близ Алматы

Минувшим вечером жители Алмат, Алматинской области и области Жетісу почувствовали землетрясение. Спасатели провели мониторинг после произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Обстановка стабильная, подчеркнули в МЧС.