Спасатели провели мониторинг после землетрясения близ Алматы
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Минувшим вечером жители Алмат, Алматинской области и области Жетісу почувствовали землетрясение. Спасатели провели мониторинг после произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.
Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Обстановка стабильная, подчеркнули в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192300-spasateli-proveli-monitoring-posle-zemletryaseniya-bliz-almaty/