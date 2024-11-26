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Спасатели провели мониторинг после землетрясения близ Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минувшим вечером жители Алмат, Алматинской области и области Жетісу почувствовали землетрясение. Спасатели провели мониторинг после произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Обстановка стабильная, подчеркнули в МЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192300-spasateli-proveli-monitoring-posle-zemletryaseniya-bliz-almaty/

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