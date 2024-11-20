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Метель, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Девушка укрылась зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Gillian Henry/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий - прогнозируются метель, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 ноября в Карагандинской области ожидаются метель, гололед. На севере, востоке области ветер, порывы 15-20, днем 15-20, местами до 23 м/с.

В Караганде ожидаются метель, гололед. Днем ветер, порывы 15-20 м/с.

В Астане 21 ноября ожидается туман, гололед. Днем метель. Ветер утром и днем порывами 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер на западе, севере области, порывы 15-20 м/с.

В Атырау ночью и утром ожидается туман.

21 ноября ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. На востоке области ветренно, порывы 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Гололед, на западе, юге области низовая метель. Ветер на западе, юге области порывами 15-20, местами до 23 м/с.

В Павлодаре 21 ноября ожидается гололед.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске 21 ноября ночью ожидается туман.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается метель, гололед. Ветер на западе, севере, в центре области - порывы скоростью 15-20, местами 23 м/с.

В Семее ожидается метель. Ветер порывами 15-18 м/с.

21 ноября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области метель, гололед. На западе, севере, востоке области ветрено: порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается метель. Ветер порывами 15-18 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман.

В Кызылорде 21 ноября временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

В Актобе также ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области - гололед. На юге, в горных районах области - туман. Ветер в горных районах области порывами 15-20 м/с.

В Таразе 21 ноября временами ожидается туман.

На юге, западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах области скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 21 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Туркестане ночью и утром - туман.

21 ноября утром и днем на юго-западе, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области - метель, гололед, туман. Ночью на западе, севере, востоке области ветрено: порывы 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В Кокшетау ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. Днем ветер, порывы 15-20 м/с.

Ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на западе, юге области: порывы 15-20 м/с.

В Уральске 21 ноября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе области ветрено: порывы 15-20 м/с.

В Актау также ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области - метель, гололед. На западе области - туман. На севере, востоке области ветрено, порывы 15-20 м/с.

В Костанае 21 ноября ночью ожидаются метель, гололед.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер на юге, в горных районах области: порывы 15-20 м/с.

В Алматы 21 ноября ночью и утром - временами туман.

В Қонаеве ветер, временами порывы скоростью 18 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190344-metel-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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