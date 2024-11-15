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Метель и гололед ожидаются в регионах Казахстана в эти выходные

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Женщина в куртке идет с зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

В ближайшие трое суток на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, а на северо-западе и севере пройдет снег с метелью, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток западные, северо-западные и северные регионы Казахстана окажутся под влиянием ложбины Северо-западного циклона.

В связи с чем ожидаются: на западе страны осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а на северо-западе и севере пройдет снег с метелью.

На остальной территории республики, под влиянием обширного антициклона - погода без осадков. По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-25 м/с.

Температурный фон днем на западе Казахстана составит 2-10 тепла, на северо-западе от 5 мороза до 5 тепла, на севере, востоке и в центре от 5 мороза до 2 тепла, на юге и юго-востоке 5-15 тепла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187890-metel-i-gololed-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana-v-eti-vyhodnye/

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