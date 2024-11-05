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Эзотерика

Информацию об обитающем в озере Кок-Коль чудовище опровергли в Казахстане

Опубликовано:

Гладь озера
Озеро. Иллюстративное фото: Alena Frolova / Getty Images

В Сети рассылают видео о лох-несском чудовище, которое якобы обитает в озере Кок-Коль. Данная информация не соответствует действительности, сообщает Stopfake.kz.

По данным Stopfake.kz, в соцсетях появился ролик, в котором утверждается, что в казахстанском озере Кок-Коль обитает лох-несское чудовище с 15-метровым телом. В видео утверждается, что "чудовище издает странные звуки, похожие на хрипы и стоны, а также мощные всплески воды".

Фактчекеры объяснили, что данная информация - неправда, а простое объяснение происходящему есть у ученых.

"Кок-Коль попал в список аномальных зон Казахстана из-за своих необычных физических свойств. Вода тут всегда чистая, а ведь в озеро не впадает и не вытекает ни одна речка или ручей. Еще одно необычное явление - скручивание воды в воронку и длинная полоса ряби. Все это создает впечатление, что под водой движется какой-то длинный зверь", - сказано в публикации.

Сообщается, что озеро давно заинтересовало ученых-гидрологов из разных стран. Исследования показали, что Кок-Коль имеет ледниковое происхождение с моренновыми отложениями пород.

"Морена - это геологические отложения. Проще говоря, различный обломочный материал. Это и большие валуны, и простая глина, и мелкие камни. В моренах могут образовываться каналы, промоины, подводные пещеры. Когда вода всасывается с воздухом, появляются эти странные гудящие звуки, воронки и скручивания", - добавили фактчекеры.

По данным Русской службы Би-би-си, традиционным местом обитания чудовища считается озеро Лох-Несс в Шотландии. Ажиотаж вокруг него начался 2 мая 1933 года, когда газета "Инвернесский курьер" напечатала рассказ местной пары, которая якобы видела "огромное животное, ныряющее и катающееся по волнам".

После этого за ним началась настоящая охота, которая привела к тому, что в 1960-х несколько британских университетов стали устраивать гидролокационные экспедиции. В 1975 году гидролокацию стали совмещать с одновременной подводной съемкой. Именно тогда появилась фотография, на которой было запечатлено нечто, отдаленно напоминающее гигантский плавник. Все известные фотографии, однако, позже разоблачались как мистификации.

На сайте федерации альпинизма и скалолазания РК написано, что побывавший на озере Кок-Коль Жамбылской области летом 1976 года геолог Южно-Казахстанского геологического Управления Б. А. Волчков установил, что оно ледникового происхождения и лежит в воронке моренных отложений.

"Время от времени, в зависимости от осадков и особенностей подземного гидрогеологического режима, порции воды засасываются в донный канал (или каналы). Иногда слабо - тогда видны мелкие воронки или извивы тела "чудовища". Иногда, наоборот, происходит мощный засос воды, очевидно, вместе с воздухом, тогда озеро еще и "кричит", - сказано в публикации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183297-informaciyu-ob-obitayushchem-v-ozere-kok-kol-chudovishche-oprovergli-v-kazahstane/

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