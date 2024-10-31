Что появится на месте бывшего дома престарелых в Астане, который сейчас сносят
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В центре столицы ведутся работы по сносу бывшего Дома престарелых. На его месте планируется создать новый жилой комплекс и общественное пространство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
В Астане начались работы по сносу здания, в котором ранее размещался Центр социального обслуживания, известный как Дом престарелых. На его месте планируется возведение жилого комплекса и обустройство общественного пространства.
Вот так здание выглядело здание до сноса.
По информации акимата города, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений выдало разрешение на снос объектов, находящихся на пересечении улиц Ташенова и Амман.
Ведомство отметило, что Дом престарелых не функционировал.
Согласно данным столичной администрации, в рамках проекта будет произведен снос существующих строений и освоение освободившейся территории.
Здесь планируется создать образовательное учреждение, жилой комплекс и благоустроенное общественное пространство. Также предусмотрено благоустройство набережной и строительство пешеходного моста через канал.
"Реализация данного проекта предусматривает снос существующих объектов, освоение территории: объект образования, ЖК, общественное пространство, благоустройство набережной, а также размещение пешеходного моста через канал", - сообщили в акимате.
Перед реализацией проекта состоялись общественные обсуждения, на которых жители района выразили поддержку инициативы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181045-chto-poyavitsya-na-meste-byvshego-doma-prestarelyh-v-astane-kotoryy-seychas-snosyat/