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Что появится на месте бывшего дома престарелых в Астане, который сейчас сносят

Опубликовано:

Город, Астана
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

В центре столицы ведутся работы по сносу бывшего Дома престарелых. На его месте планируется создать новый жилой комплекс и общественное пространство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В Астане начались работы по сносу здания, в котором ранее размещался Центр социального обслуживания, известный как Дом престарелых. На его месте планируется возведение жилого комплекса и обустройство общественного пространства.

Вот так здание выглядело здание до сноса.

Снос здания
Изображение здания до сноса. Скриншот: Google Maps

По информации акимата города, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений выдало разрешение на снос объектов, находящихся на пересечении улиц Ташенова и Амман.

Снос здания
Карта. Скриншот: Google Maps

Ведомство отметило, что Дом престарелых не функционировал.

Согласно данным столичной администрации, в рамках проекта будет произведен снос существующих строений и освоение освободившейся территории.

Здесь планируется создать образовательное учреждение, жилой комплекс и благоустроенное общественное пространство. Также предусмотрено благоустройство набережной и строительство пешеходного моста через канал.

"Реализация данного проекта предусматривает снос существующих объектов, освоение территории: объект образования, ЖК, общественное пространство, благоустройство набережной, а также размещение пешеходного моста через канал", - сообщили в акимате.

Перед реализацией проекта состоялись общественные обсуждения, на которых жители района выразили поддержку инициативы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181045-chto-poyavitsya-na-meste-byvshego-doma-prestarelyh-v-astane-kotoryy-seychas-snosyat/

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