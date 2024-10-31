"Алматы – дорогой город": алматинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни

Жизнь в Алматы требует значительных затрат, и многие жители считают город дорогим. Какой доход необходим для комфортного проживания, узнали корреспонденты NUR.KZ, проведя опрос среди алматинцев.

В опросе приняли участие около 20 человек, их ответы продемонстрировали разнообразие взглядов на финансовые реалии. Первое, что бросается в глаза, это единодушие респондентов в оценке высоких расходов на жизнь в Алматы.

Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Алматы?

"Алматы - дорогой город. Для комфортной жизни, я думаю, нужно зарабатывать минимум 400 000 тенге. Это с учетом своего жилья. Основные траты - продукты питания, какие-то развлечения, организация жизни в целом", - отметила одна из жительниц.

Жительница Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Другие участники подтверждали эту точку зрения, указывая на то, что аренда жилья значительно увеличивает необходимые затраты.

Студентка, живущая на съемной квартире, тоже выразила свое мнение.

"Я считаю, что для комфортной жизни с арендой нужно зарабатывать от 500-600 тысяч тенге. Я студентка, снимаю жилье", - говорит она.

Когда речь зашла о расходах, мнения разделились. Один из респондентов отметил, что на аренду и основные нужды он тратит много денег, и 300 000 тенге на одного человека - это очень скромный бюджет.

Другой же участник опроса считает, для жизни с комфортом достаточно зарабатывать около 700 тысяч тенге.

Житель Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это только с учетом своего жилья, а если снимать, то, наверное, еще больше", - добавил он.

Молодой повар утверждает, что жить в Алматы с собственным жильем намного проще, чем снимать его в аренду.

Житель Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Для одного человека, на мой взгляд, 500 000 тенге - это минимальный бюджет, учитывая наличие своего жилья. Я работаю поваром, у меня получается зарабатывать для своей комфортной жизни, пока я холост. Думаю, в Алматы стоит жить, если у тебя есть своя недвижимость. Приезжим, которые снимают жилье в аренду, невыгодно здесь жить", - рассказал мужчина.

Житель Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие говорят, что основные траты уходят на квартплату, продукты питания и развлечения. Интересно, что понятие комфорта для многих респондентов варьируется.

Один из участников оказался гражданином Грузии, который живет в Алматы относительно недавно.

"Я живу в Алматы больше года, приехал из Грузии. Алматы - дорогой город. Продукты дорогие, меня всегда удивляет, почему хлеб дорогой. Ведь в Казахстане развито сельское хозяйство. Нефтепродукты дорогие, думаю, что все дело в энергетике", - поделился он.

Это подчеркивает, что уровень жизни зависит от индивидуальных обстоятельств, таких, как состав семьи, образ жизни и предпочтения. Многие участники опроса также отметили социальные аспекты жизни в Алматы.

Жительница Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Здесь проживание дорогое. Рестораны, одежда - все дорого. Зарабатывать в Алматы нелегко", - ответила женщина.

По мнению всех опрошенных, если человек снимает жилье в аренду, это может стать серьезной финансовой нагрузкой.

Другие же отмечали высокие цены на товары первой необходимости, такие как продукты и бытовая химия - они значительно сказываются на бюджете.

Жительница Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"А что сейчас не дорого? Все дорого, начиная от молока и заканчивая туалетной бумагой. Я называю это экономической войной", ,- рассказала жительница Алматы.

Когда речь зашла о возможностях заработка, мнения также разошлись. Женщина утверждает, что возможность заработать зависит от профессии и образования.

"Если ты владеешь языками и имеешь специальность, это облегчает задачу. Легко ли здесь заработать? Это зависит от профессии и образования. Если у вас нет навыков, будет трудно", - добавила она.

Таким образом, результаты опроса показывают, что для комфортной жизни в Алматы большинству респондентов требуется заработок в диапазоне от 300 000 до 1 000 000 тенге, в зависимости от условий проживания и личных потребностей.

По мнению жителей, Алматы действительно является дорогим городом и наличие собственного жилья заметно влияет на финансовое благополучие.