Алматинец впал в кому из-за вишневой косточки

Вишневая косточка едва не убила алматинца, впавшего в кому из-за отравления синильной кислотой. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе ГКБ №7.

33-летнего мужчину родственники обнаружили дома лежащим на полу без сознания. Никто не понимал, что с ним произошло. Приехавшая "скорая" доставила его в Городскую клиническую больницу №7, где пациента сразу же встретила реанимационная бригада.

Согласно данным врачей, мужчина находился в состоянии комы 1-2 степени, не реагировал на внешние раздражители. У него были взяты различные анализы, в том числе, и на наличие наркотиков в организме.

Пациента перевели на ИВЛ и экстренно госпитализировали в отделение реанимации.

"В течение суток проводилась реанимационная, интенсивная терапия: дезинтоксикационная терапия, коррекция, противоотечная терапия. Пришли анализы с токсикологии: химические и наркотические вещества в организме не обнаружены. Утром пациент пришел в себя, был адекватен.

На вопрос, принимает ли он какие-либо химические или наркотические препараты, пациент ответил отрицательно. Выяснилось, что перед случившимся он сидел за компьютером, выпил стакан домашнего вишневого вина с вишневыми косточками. А вишневая косточка, как известно, выделяет синильную кислоту",- рассказала врач реаниматолог ГКБ №7 Клара Жармагамбетова.

По некоторым данным, сообщили в пресс-службе больницы, содержащийся в вишневых косточках гликозид амигдалин, попадая в желудок, под действием желудочного сока может привести к образованию сильного яда - синильной кислоты, которая может вызвать отравление и даже убить человека.

В настойке же или домашнем вине синильная кислота может содержаться в значительном количестве, поэтому врачи советуют вишневые косточки не глотать.

"В данном случае наш пациент получил большую дозу отравления синильной кислотой, поэтому он был в коме. Ему очень повезло, что родственники пришли домой вовремя, и он своевременно был доставлен в больницу. Повезло, что он попал в реанимационное отделение многопрофильной больницы, где были оперативно проведены реанимационные мероприятия.

По литературным данным 78% отравлений синильной кислотой приводят к летальному исходу. Парень через социальную сеть поблагодарил нашу клинику, всех врачей, медсестер, санитарок, ведь он действительно получил второй шанс на жизнь",- заключила реаниматолог.