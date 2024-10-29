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"Начались боли в правом колене": парень из Актобе борется с опасной болезнью

Опубликовано:

Алихан
Алихан. Фото: из личного архива

18-летний Алихан Баймагамбетов из Актобе страдает остеосаркомой, которую пытаются вылечить турецкие врачи. Однако на лечение необходимы средства, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан рос активным и жизнерадостным мальчиком. При этом в детстве он часто болел простудными заболеваниями и бронхитом, а в 4 месяца переболел ветрянкой, что значительно ослабило его иммунитет, вспоминает его мама.

"В 4 года он неудачно прыгнул с кровати и сломал руку, после чего перенес операцию под общим наркозом. Несмотря на эти трудности, Алихан всегда старался оставаться активным. В старших классах он увлекся спортом, в частности волейболом, и регулярно тренировался в зале.

Первые симптомы болезни появились в декабре 2023 года, когда у Алихана начались боли в правом колене. Сначала думали, что это спортивная травма, однако обследования не выявили никаких повреждений. Боль со временем усиливалась.

В феврале 2024 года при повторном обследовании – МРТ – была обнаружена опухоль. После дальнейшей диагностики в онкоцентре Астаны был поставлен страшный диагноз – высокозлокачественная остеосаркома 2 стадии", - рассказывает мама Алихана Марал Уразбаева.

Понимая всю серьезность ситуации, семья срочно вылетела в Турцию для дальнейшего лечения. С апреля 2024 года Алихан прошел 6 курсов дооперационной химиотерапии. В июле в клинике Стамбула была проведена сложная и дорогостоящая операция по удалению опухоли с частичной резекцией кости и установкой протеза.

"На данный момент нам необходимо пройти еще 7 курсов послеоперационной химиотерапии, на которую клиника выставила счет в размере 21 000 долларов, это 10 097 000 тенге.

Сумма для нас просто неподъемная. Я воспитываю двоих детей одна. В настоящее время нахожусь с Алиханом в Турции и не могу работать. Старший сын — студент.

Благодаря поддержке родных, друзей и неравнодушных людей мы собрали средства на операцию, но теперь нам очень нужна помощь для завершения лечения и спасения жизни Алихана.

Верю, что с вашей помощью мы сможем преодолеть эту болезнь и вернуть Алихана к полноценной жизни", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 9189 5586 Марал У., мама

Карта привязана к номеру: +7 701 351 2727

Halyk: 4405 6397 6359 0096 Аян Б., брат

Карта привязана к номеру: +7 702 689 0044

Instagram @help_alikhan.b

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179887-nachalis-boli-v-pravom-kolene-paren-iz-aktobe-boretsya-s-opasnoy-boleznyu/

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