Станции велопроката заблокируют в Астане

В Астане завершается сезон работы городского велопроката - станции будут заблокированы, предупредили астанчан в City Transportation Systems, передает NUR.KZ.

Как отметили в компании, 31 октября официально завершается сезон работы городского велопроката.

"Все станции будут заблокированы в 00:00 в ночь с 31-го на 1-е ноября. После блокировки воспользоваться прокатом будет невозможно. Абонентская плата на следующий сезон не сохраняется, переносится только баланс", - говорится в сообщении.

При необходимости средства на балансе можно снять в центральной кассе CTS, добавили в компании.

По информации velobike.kz, впервые система велошеринга в столице заработала в 2014 году. Воспользоваться услугами велошеринга могут лица, достигшие 16 лет. В первую очередь нужно пройти процедуру онлайн-регистрации в системе.

В период велосезона встречаются инциденты, при которых недобросовестные пользователи, которые не паркуют велобайк, оставляют его около станций, либо во дворах и подъездах жилых домов.

Во избежание поломок строго запрещено:

перевозить пассажиров;

перевозить тяжёлый груз;

передавать третьим лицам;

наезжать на бордюры, колодцы и т.д;

ронять;

давать детям и лицам не достигшим 16 лет;

прокручивать педали на велостанциях.