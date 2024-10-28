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Станции велопроката заблокируют в Астане

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Колесо велосипеда крупным планом
Велосипед. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Астане завершается сезон работы городского велопроката - станции будут заблокированы, предупредили астанчан в City Transportation Systems, передает NUR.KZ.

Как отметили в компании, 31 октября официально завершается сезон работы городского велопроката.

"Все станции будут заблокированы в 00:00 в ночь с 31-го на 1-е ноября. После блокировки воспользоваться прокатом будет невозможно. Абонентская плата на следующий сезон не сохраняется, переносится только баланс", - говорится в сообщении.

При необходимости средства на балансе можно снять в центральной кассе CTS, добавили в компании.

По информации velobike.kz, впервые система велошеринга в столице заработала в 2014 году. Воспользоваться услугами велошеринга могут лица, достигшие 16 лет. В первую очередь нужно пройти процедуру онлайн-регистрации в системе.

В период велосезона встречаются инциденты, при которых недобросовестные пользователи, которые не паркуют велобайк, оставляют его около станций, либо во дворах и подъездах жилых домов.

Во избежание поломок строго запрещено:

  • перевозить пассажиров;
  • перевозить тяжёлый груз;
  • передавать третьим лицам;
  • наезжать на бордюры, колодцы и т.д;
  • ронять;
  • давать детям и лицам не достигшим 16 лет;
  • прокручивать педали на велостанциях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179548-stancii-veloprokata-zablokiruyut-v-astane/

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