Станции велопроката заблокируют в Астане
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В Астане завершается сезон работы городского велопроката - станции будут заблокированы, предупредили астанчан в City Transportation Systems, передает NUR.KZ.
Как отметили в компании, 31 октября официально завершается сезон работы городского велопроката.
"Все станции будут заблокированы в 00:00 в ночь с 31-го на 1-е ноября. После блокировки воспользоваться прокатом будет невозможно. Абонентская плата на следующий сезон не сохраняется, переносится только баланс", - говорится в сообщении.
При необходимости средства на балансе можно снять в центральной кассе CTS, добавили в компании.
По информации velobike.kz, впервые система велошеринга в столице заработала в 2014 году. Воспользоваться услугами велошеринга могут лица, достигшие 16 лет. В первую очередь нужно пройти процедуру онлайн-регистрации в системе.
В период велосезона встречаются инциденты, при которых недобросовестные пользователи, которые не паркуют велобайк, оставляют его около станций, либо во дворах и подъездах жилых домов.
Во избежание поломок строго запрещено:
- перевозить пассажиров;
- перевозить тяжёлый груз;
- передавать третьим лицам;
- наезжать на бордюры, колодцы и т.д;
- ронять;
- давать детям и лицам не достигшим 16 лет;
- прокручивать педали на велостанциях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179548-stancii-veloprokata-zablokiruyut-v-astane/