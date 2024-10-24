Почему павлодарские больницы задолжали кредиторам

Проблема с задолженностью кредиторам в медучреждениях Павлодарской области появилась еще в 2022 году. Тогда выяснением ее причины занималась мониторинговая группа, передает Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя отдела экономики и бюджетного планирования управления здравоохранения Динары Садвакасовой, одна из причин образования кредиторской задолженности - занижение тарифа на оказание медуслуг.

В него входят зарплата, налоги, коммунальные услуги, приобретение лекарственных препаратов.

"Ежегодно в среднем зарплата врачей повышалась на 30 процентов, среднего медперсонала - на 20. Тариф в соответствии с этим вырос на три процента в 2022 году, четыре - в 2023 году и 6,8 процентов в этом году. В этих расходах, как позже признало Министерство здравоохранения, не учли инфляцию на цены и комуслуги", - пояснила Динара Садвакасова.

Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования уверена, что для нормального функционирования больниц необходимо увеличение базового тарифа ежегодно не менее чем на 20-25 процентов.

У каждого медучреждения свои режим, задачи и финансовое положение. Так, единственная многопрофильная больница в Экибастузе работает круглосуточно. Ежедневно в ночную смену выходят более 100 медработников.

"Есть те, кто обращается не в поликлинику, а самостоятельно напрямую в приемный покой. Пациенту оказывают медуслуги стоимостью более 15 тыс. тенге, в то время как по ОСМС за них отчисляют 2200 тенге. И если, например, таких самостоятельно обращающихся бывает до 400 человек в год, то больница теряет только на приемном отделении до 300 млн тенге", - рассказала руководитель отдела.

Такая же ситуация складывается в горбольнице №1 Павлодара, выступающей ургентной (неотложной) круглосуточно по основным профильным отделениям: политравма, нейрохирургия, сосудистая и челюстно-лицевая хирургия.

Между тем областная больница им. Султанова дежурит два раза в неделю, и "потерь", как в первой городской и экибастузской, у нее нет. Кардиоцентр оказывает высокотехнологичные услуги, какие невозможны в Экибастузе. ОСМС оплачивает центру операции стоимостью по несколько миллионов тенге.

Надо также взять в расчет, что на балансе первой горбольницы 15 зданий, больницы Экибастуза - более 10, что влечет соответствующие коммунальные услуги, в то время как у кардиоцентра и облбольницы на балансе 2-3 здания.

Мониторинговая группа проанализировала фонд заработной платы, тарификации, оплату комуслуг, а также все сопутствующие расходы, проверила остатки лекарств на складах и максимально оптимизировала расходы. Все привели в норму в соответствии с законодательством, то есть завышенных расходов в больницах нет.

По информации Динары Садвокасовой, был и неэффективный финансовый менеджмент руководства медучреждений. Горбольница №3 не ургентная, однако имеет кредиторскую задолженность. Еще в августе с ее руководителем расторгли трудовой договор и назначили нового.

"Этой больнице рекомендовали внедрить дорогостоящие услуги. Сейчас она в основном работает по терапевтическому профилю, тратит на таких пациентов больше, чем получает за них денег из ОСМС", - сообщила руководитель отдела экономики.

Как рассказала заместитель руководителя УЗО по экономической части Гаухар Байтлесова, учитывая, что кредиторская задолженность сохраняется несколько лет, решение о степени ответственности руководителей медучреждений будут принимать по итогам девяти месяцев.

Напомним, кредиторская задолженность павлодарской городской больницы №1 превысила 1,2 млрд тенге, в горбольнице Экибастуза - более 700 млн тенге. Прогрессирует отрицательная динамика и в больнице №3 Павлодара. Такие данные привел депутат облмаслихата.

Глава управления здравоохранения подтвердил, что за девять месяцев кредиторская задолженность действительно выросла.