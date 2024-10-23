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За героические поступки ряд полицейских награждены орденом "Айбын ІІІ степени" имени Р.Кошкарбаева

Опубликовано:

Военнослужащий стоит у флага
Военнослужащий. Иллюстративное фото: gov.kz

Ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Казахстане награждены орденами за образцовое исполнение воинского и служебного долга, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Так, за спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Р.Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Ж.Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" - старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Е.Койкен, инспектор полиции города Актобе Ф.Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана С.Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара - участковый инспектор полиции города Атырау Д.Корганбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177672-za-geroicheskie-postupki-ryad-policeyskih-nagrazhdeny-ordenom-aybyn-stepeni-imeni-r-koshkarbaeva/

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