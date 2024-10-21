Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ушла в колледж": более пяти суток ищут 15-летнюю девочку в Актау

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау 15-летняя девочка ушла в колледж 15 октября рано утром и не вернулась. Поиски ведут полицейские и волонтерское движение "LIDER.KZ", передает региональное издание Lada.kz.

По данным регионального издания, 15-летняя Нурсая Куралбаева проживает в частном доме в Мунайлинский районе на улице Бiрлiк, в пригороде Актау.

Во вторник, 15 октября, примерно в 08:00 часов она вышла из дома в политехнический колледж в Актау. На текущий момент о ее местонахождении ничего неизвестно.

В поисках семье пропавшей помогают волонтеры совместно с полицией.

Отмечается, что девочка среднего телосложения, длинные волосы, рост - 165-170 сантиметров. Была одета в черную ветровку, черные брюки, черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто владеет информацией о девочке, просят связаться по телефону 102.

розыск
Розыск пропавшей девочки. Фото: lada.kz

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176551-ushla-v-kolledzh-bolee-pyati-sutok-ishchut-15-letnyuyu-devochku-v-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie