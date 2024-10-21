"Ушла в колледж": более пяти суток ищут 15-летнюю девочку в Актау

В Актау 15-летняя девочка ушла в колледж 15 октября рано утром и не вернулась. Поиски ведут полицейские и волонтерское движение "LIDER.KZ", передает региональное издание Lada.kz.

По данным регионального издания, 15-летняя Нурсая Куралбаева проживает в частном доме в Мунайлинский районе на улице Бiрлiк, в пригороде Актау.

Во вторник, 15 октября, примерно в 08:00 часов она вышла из дома в политехнический колледж в Актау. На текущий момент о ее местонахождении ничего неизвестно.

В поисках семье пропавшей помогают волонтеры совместно с полицией.

Отмечается, что девочка среднего телосложения, длинные волосы, рост - 165-170 сантиметров. Была одета в черную ветровку, черные брюки, черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто владеет информацией о девочке, просят связаться по телефону 102.

Розыск пропавшей девочки. Фото: lada.kz

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.