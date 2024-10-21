"Ушла в колледж": более пяти суток ищут 15-летнюю девочку в Актау
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В Актау 15-летняя девочка ушла в колледж 15 октября рано утром и не вернулась. Поиски ведут полицейские и волонтерское движение "LIDER.KZ", передает региональное издание Lada.kz.
По данным регионального издания, 15-летняя Нурсая Куралбаева проживает в частном доме в Мунайлинский районе на улице Бiрлiк, в пригороде Актау.
Во вторник, 15 октября, примерно в 08:00 часов она вышла из дома в политехнический колледж в Актау. На текущий момент о ее местонахождении ничего неизвестно.
В поисках семье пропавшей помогают волонтеры совместно с полицией.
Отмечается, что девочка среднего телосложения, длинные волосы, рост - 165-170 сантиметров. Была одета в черную ветровку, черные брюки, черные кроссовки с белыми полосками.
Всех, кто владеет информацией о девочке, просят связаться по телефону 102.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176551-ushla-v-kolledzh-bolee-pyati-sutok-ishchut-15-letnyuyu-devochku-v-aktau/