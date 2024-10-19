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Юные каратисты из СНГ сразились на международном турнире в Алматы

Опубликовано:

Турнир по каратэ
Турнир. Фото: Алматинская федерация каратэ

Сегодня в Алматы прошел международный турнир по Шинкиокушинкай каратэ среди юношей и юниоров "Памяти Берика Кабулова", в его честь названа Алматинская федерация каратэ, этот человек стал одним из основоположников каратэ в Казахстане.

"Турнир прошел в 3 возрастных категориях 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, в 16 весовых категориях у юниоров и 10 весовых категориях у юниорок. Гостями турнира стали легенды казахстанского и мирового каратэ Еркебулан Бейсенбаев, Алексей Леонов, Людмила Устюгова, Екатерина Гурова, Мария Гринева, Владимир Артюшин" рассказал президент республиканской Федерации Болат Бактаев.

Турнир по каратэ
Турнир. Фото: Алматинская федерация каратэ

"Это крупнейшее мероприятие на котором встретились сильнейшие бойцы стран СНГ это такие страны как Узбекистан, Кыргызтан, Таджикистан, Монголия, Китай, Тайланд, Малайзия. Сегодня были супер зрелищные бои уровень бойцов впечатляет!"- добавил президент городской федерации Тагай Онгарбаев.

В турнире участвовали спортсмены - представители международных организаций каратэ WKO, IKO1, IFK, KWF, что и делает турнир столь масштабным.

Турнир по каратэ
Турнир. Фото: Алматинская федерация каратэ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176251-yunye-karatisty-iz-sng-srazilis-na-mezhdunarodnom-turnire-v-almaty/

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