Объявлено имя победительницы "Мисс Астана-2024" (фото, видео)
Опубликовано:
В Астане сегодня состоялся финал конкурса "Мисс Астана - 2024", где определили самую красивую девушку столицы, передает корреспондент NUR.KZ.
Обладательницей первого места, короны и 500 тыс. тенге стала 19-летняя Ясмин Байболова.
От партнеров она также получила сертификат на 1,5 млн тенге на покупку шубы, сертификат на 500 тысяч тенге в клинику красоты, а также другие подарки.
Первой вице-мисс стала 18-летняя Дарина Байтенизова.
Второй вице-мисс стала 20-летняя Ария Кусаинова.
Третьей вице-мисс стала 28-летняя Асель Адамова, ее также наградили отдельным титулом "Miss people choice" по итогам голосования в Instagram.
Гранд-финал конкурса красоты "Мисс Астана" в этом году состоялся в Astana Music Hall. За корону боролись 14 красавиц.
Победительница конкурса отправится в Алматы представлять столицу на национальном конкурсе красоты "Мисс Казахстан", который пройдет под лозунгом "The Art of Being a Woman" ("Искусство быть женщиной").
Как отмечают организаторы конкурса, "Мисс Астана" представляет девушкам возможность раскрыться не только внешне, поскольку настоящая красота — это сочетание привлекательности, внутренней силы и высоких моральных принципов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176139-obyavleno-imya-pobeditelnicy-miss-astana-2024/