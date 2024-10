Объявлено имя победительницы "Мисс Астана-2024" (фото, видео)

В Астане сегодня состоялся финал конкурса "Мисс Астана - 2024", где определили самую красивую девушку столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Обладательницей первого места, короны и 500 тыс. тенге стала 19-летняя Ясмин Байболова.

Ясмин Байболова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

От партнеров она также получила сертификат на 1,5 млн тенге на покупку шубы, сертификат на 500 тысяч тенге в клинику красоты, а также другие подарки.

Конкурс "Мисс Астана - 2024". Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Первой вице-мисс стала 18-летняя Дарина Байтенизова.

Дарина Байтенизова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Второй вице-мисс стала 20-летняя Ария Кусаинова.

Ария Кусаинова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Третьей вице-мисс стала 28-летняя Асель Адамова, ее также наградили отдельным титулом "Miss people choice" по итогам голосования в Instagram.

Асель Адамова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Конкурсантки. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Гранд-финал конкурса красоты "Мисс Астана" в этом году состоялся в Astana Music Hall. За корону боролись 14 красавиц.

Конкурсантки. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Конкурсантки. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Победительница конкурса отправится в Алматы представлять столицу на национальном конкурсе красоты "Мисс Казахстан", который пройдет под лозунгом "The Art of Being a Woman" ("Искусство быть женщиной").

Как отмечают организаторы конкурса, "Мисс Астана" представляет девушкам возможность раскрыться не только внешне, поскольку настоящая красота — это сочетание привлекательности, внутренней силы и высоких моральных принципов.