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Объявлено имя победительницы "Мисс Астана-2024" (фото, видео)

Опубликовано:

Конкурс "Мисс Астана - 2024"
Конкурс "Мисс Астана - 2024". Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане сегодня состоялся финал конкурса "Мисс Астана - 2024", где определили самую красивую девушку столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Обладательницей первого места, короны и 500 тыс. тенге стала 19-летняя Ясмин Байболова.

Ясмин Байболова
Ясмин Байболова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

От партнеров она также получила сертификат на 1,5 млн тенге на покупку шубы, сертификат на 500 тысяч тенге в клинику красоты, а также другие подарки.

Конкурс "Мисс Астана - 2024"
Конкурс "Мисс Астана - 2024". Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Первой вице-мисс стала 18-летняя Дарина Байтенизова.

Дарина Байтенизова
Дарина Байтенизова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Второй вице-мисс стала 20-летняя Ария Кусаинова.

Ария Кусаинова
Ария Кусаинова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Третьей вице-мисс стала 28-летняя Асель Адамова, ее также наградили отдельным титулом "Miss people choice" по итогам голосования в Instagram.

Асель Адамова
Асель Адамова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Конкурсантки
Конкурсантки. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Гранд-финал конкурса красоты "Мисс Астана" в этом году состоялся в Astana Music Hall. За корону боролись 14 красавиц.

Конкурсантки
Конкурсантки. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Конкурсантки
Конкурсантки. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Победительница конкурса отправится в Алматы представлять столицу на национальном конкурсе красоты "Мисс Казахстан", который пройдет под лозунгом "The Art of Being a Woman" ("Искусство быть женщиной").

Как отмечают организаторы конкурса, "Мисс Астана" представляет девушкам возможность раскрыться не только внешне, поскольку настоящая красота — это сочетание привлекательности, внутренней силы и высоких моральных принципов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176139-obyavleno-imya-pobeditelnicy-miss-astana-2024/

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