Могут отключить от аппарата за неуплату: 8-летний казахстанец оказался в коме в Китае

8-летний Назар Арстанов находится в коме из-за злокачественной опухоли. После серии операций в Казахстане его семья обратилась за помощью в Китай, но на лечение нужны средства, передает NUR.KZ.

Без финансовой поддержки Назар может лишиться шанса на выздоровление. Его диагноз – злокачественная опухоль задней черепной ямки - медуллобластома, осложненная гидроцефалией и атрофией мышечной ткани.

"В декабре 2023 года у Назара была обнаружена опухоль головного мозга с выраженной гидроцефалией. Врачи детской областной больницы провели операцию по вентрикулоперитонеальному шунтированию для снижения рисков для мозга.

К сожалению, во время операции произошло осложнение – кровоизлияние, в результате которого Назар впал в кому", - поделился отец Назара.

Спустя два дня его доставили в Национальный центр нейрохирургии Астаны, где была проведена операция по удалению опухоли, и ребенок очнулся. Однако через четыре дня произошло осложнение – закупорка дренажа сгустком крови, что вызвало отек мозга и повторную кому.

"В феврале 2024 года Назару была проведена еще одна операция по вентрикулоперитонеальному шунтированию. Хотя он начал открывать глаза, ясное сознание так и не вернулось. Казахстанские врачи не смогли помочь ему выйти из этого состояния", - рассказывает Есенжол Арстанов.

Изучив множество форумов и получив консультации в зарубежных клиниках, семья Назара обратилась за помощью в клинику в Китае, где готовы провести лечение. 1 сентября 2024 года Назар был отправлен в Урумчи.

На данный момент ему уже провели первую операцию, он находится в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии. Сутки в реанимации и препараты обходятся в среднем в 450 000 тенге.

Уходом за Назаром занимается его мама Айдана Арстанова. К сожалению, у семьи нет финансовых возможностей для дальнейшего лечения. На данный момент из собранных средств было оплачено около 15 миллионов тенге, но остаток составляет около 300 тысяч тенге.

Появляется серьезная угроза, что при отсутствии оплаты китайские врачи могут отключить Назара от аппаратов, говорят родители.

Несмотря на сложное состояние, уже видны первые признаки улучшения. Назар, находясь более полугода без сознания, ненадолго начал открывать глаза, но пока не может ни есть, ни дышать самостоятельно - он подключен к аппарату ИВЛ.

Семья Назара обращается за финансовой поддержкой для лечения. Каждая помощь, даже самая небольшая, может сыграть решающую роль в его спасении, отмечает отец мальчика.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6249 4394

Halyk Bank: 4405 6397 0113 8446

Тинькофф Банк: 2200 7010 1312 5577

Телефон для связи: +7 776 268 69 71 (Айдана Арстанова, мама)

Instagram: @arstanovnazar_help