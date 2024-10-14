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Ребенок упал в воду: алматинец возмутился состоянием пешеходного моста

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Пешеходный мост
Пешеходный мост. Фото: facebook.com/Ереке Аукен

Алматинец Ербол Аукен возмутился состоянием пешеходного моста на пересечении улиц Саина и Рыскулбекова. По словам мужчины, его дочь, проходя по мосту, упала в грязную воду, передает NUR.KZ.

"Ребенок шел утром в школу и упал в воду в этом месте. Крупно повезло, что обошлось без травм. В данном месте не просто стоит вода: снизу грязь и очень скользко. Белая кофта, брюки все в грязи, мокрые", - рассказал житель Алматы в соцсети Facebook.

Он приложил фотографии, на которых видно, как на мосту скопилась вода, а рядом лежат паллеты, мешки и кирпичи. Очевидно, чтобы пешеходы могли проходить по ним, не наступая в воду.

"У меня вопрос: что за ремонт там устроили, или что это? Никаких ограждений и рабочих там нет и не было потом", - задается вопросом Ербол Аукен.

Мы попросили акимат города прокомментировать ситуацию. Там отметили, что на сегодня действительно ведутся строительно-монтажные работы в рамках капитального ремонта на пяти пешеходных мостах: на Саина - Рыскулбекова, Саина - Юрия Кима, Койчуманова - Саина, Саина - Раимбека и Саина - Фурката.

"В рамках проекта предусмотрена замена полигали, снятие лакокрасочного покрытия методом пескоструя, грунтовка и обезжиривание, устройство лифта для маломобильных групп населения, а также благоустройство прилегающей территории.

В связи с несоблюдением сроков строительства и ненадлежащим выполнением договорных обязательств со стороны поставщика, аппаратом акима Ауэзовского района подан иск в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и для принятия административных мер наказания. Несмотря на судебный процесс, поставщик продолжает строительно-монтажные работы", - сообщили в акимате.

Там добавили, что в связи с загруженностью моста грунтовые и пескоструйные работы проводятся в ночное время. В акимате также сообщили, что асфальтобетонное полотно будет восстановлено до конца октября этого года. Завершение всех работ планируется до конца года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173888-rebenok-upal-v-vodu-almatinec-vozmutilsya-sostoyaniem-peshehodnogo-mosta/

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